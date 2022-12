Antalet nyfödda i Öckerö lägst på över 20 år

Det har skett en kraftig minskning av antalet nyfödda under 2022 i hela landet, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Samtidigt som invånarantalet i Sverige passerade 10.5 miljoner invånare under 2022, så är 2022 det år med minst antal nyfödda. I 30 av Sveriges kommuner har antalet nyfödda inte varit lägre i år än under hela 2000-talet, när man jämför födelsetalen under kvartal 1, 2 och tre. Och på den listan finns Öckerö kommun med.

– Inte sedan 2005 har det fötts färre barn i Sverige under årets nio första månader. Det året föddes det drygt 78 000 barn under januari till september. Det kan samtidigt vara värt att nämna att totalbefolkningen vuxit med nästan 1,5 miljoner invånare sedan dess, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB.

På nationell nivå har antalet nyfödda minskat med 7,7 procent i år. Och i Öckerö kommun har det fötts 62 barn under årets tre första kvartal, vilket alltså är det lägsta på 22 år. I Göteborg är födelsesiffran för 2022 den lägsta på 15 år. Inte sedan 2007 har det fötts så få under ett år.

Enligt SCB är trenden med färre nyfödda genomgående i hela landet, där den så kallade summerade fruktsamheten minskar i hela landet. Summerad fruktsamhet är ett demografiskt mått som visar hur många barn en kvinna i genomsnitt väntas föda under sin livstid.

– I början av 2000-talet steg den summerade fruktsamheten i Sverige. Från 1,5 barn per kvinna år 2000 till 2,0 år 2010. Därefter har det sjunkit och i fjol var det 1,7 barn per kvinna, säger Vitor Miranda, demograf på SCB.

Vanligtvis påverkar bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivå och andra samhällsfaktorer så som förändringar i familjepolitiken barnafödandet. Men det finns inga tydliga förändringar där som ger svar på varför barnafödandet ändå minskar.

– De senaste åren har det varit högkonjunktur i Sverige, och det har inte fattats några politiska beslut som borde ha drivit ned barnafödandet. Trots det har barnafödandet fortsatt minska. Forskningen har inget bra svar på varför, men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå, säger Vitor Miranda.