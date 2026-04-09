Anmälan om brott mot ordningslagen vid påskfyrar som inte sökt tillstånd

De av hävd två största fyrarna i Öckerö kommun – Röd och Norgårds – brann med tillstånd på påskafton. Sex ytterligare fyrar, som inte ansökt om tillstånd brann också, nämligen Kanndalen, Hea, Fotö, Björkö, Rörö och Knippla.

– De har inte gjort rätt för sig. Anmälan om brott mot ordningslagen är upprättade på alla sex som saknade tillstånd. Det finns även misstänkta personer på några av dem, säger kommunpolis Isak Garpebring.

Enligt Isak Garpebring fanns även en fyr som dock inte tändes på Hälsö. Sammantaget var det en lugn påsk.

– Ordningsläget var i stora delar lugnt. Det sköts upp några nödraketer och fyrverkerier, men inga bråk eller liknande, säger Isak Garpebring.

Att just Röd och Norgårds hade sökt tillstånd är, som Torslanda-Öckerötidningen skrivit om tidigare, något som polisen ser mycket positivt på. Nu hoppas polisen att även de resterande brasarrangörerna gör det tills nästa år.

– Hör man av sig och vill göra rätt, så finns det alla möjligheter till att få tillstånd. Det visade fyrarna på Röd och Norgårds, säger Isak Garpebring.