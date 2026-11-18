Peppade som bara amerikaner kan vara anlände svensk-amerikanerna till Hönö med den gula färjan i måndagens avsnitt av Allt för Sverige. I programmet där de tävlande söker sina rötter i Sverige och tävlar om att få träffa sina avlägsna svenska släktingar, bjöds i det andra avsnittet för säsongen, allt från inläggning av sill och bastubad, till hönökaksbakning, krabbfiske och en skaldjursskiva.

I fokus för avsnittet stod Emily Anderson, 34, DJ och massageterapeut från Boulder Creek i Kalifornien, men ursprungligen från Denver i Colorado. Hennes historia på morderns sida går att spåra till Kalvsund och familjen Börjesson på 1700-talet.

Emily, som själv har en trasslig familjebakgrund präglad av missbruk, tidig död och en uppväxt med sin moster, blev synbart berörd när hon fick ta del av de liknande vedermödor som Josefina Börjessons familj genomled på Kalvsund för drygt 200 år sedan, med småbarn och en man som gick bort i tuberkulos. Josefina var Emilys morfars mamma och emigrerade till Providence i Rhode Island där hon gick bort vid 75 års ålder 1930.

I avsnittets tävlingsmoment, som också spelades in på Öckerö, skickades inte den som kom sist hem till USA den här gången. I stället fick det vinnande paret en hälsning från sina svenska släktingar.

Allt för Sverige sänds på SVT1 måndagar klockan 20.00. De två första avsnitten, varav alltså avsnitt två utspelar sig i Öckerö, finns att se på SVT Play.