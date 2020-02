Ny e-tjänstportal i Öckerö

Öckerö kommun sjösätter nu en ny e-tjänstportal, vilken ger möjligheten att ansöka, anmäla och följa ärenden till kommunen digitalt – dygnet runt.

E-tjänsterna ersätter många av de blanketter och formulär som finns på kommunens webbplats idag. Fler e-tjänster kommer att lanseras allteftersom.

Enkel, säker och digital väg in

Inloggning sker med bank-id, vilket ger en enkel och säker digital väg in till kommunen. E-tjänsterna nås via kommunens hemsida och blir tillgänglig för alla invånare, företagare och föreningar dygnet runt.

Med den nya e-tjänstportalen fås möjlighet att skicka in ansökningar av olika slag digitalt. Medborgarna kan även följa alla typer av kommunala ärenden i portalen. I portalen fås även en personlig översikt över dina ärenden på ”Mina sidor”.

En väg in till Öckerö kommun

Öckerö kommun arbetar efter konceptet ”En väg in” sedan 2016. ”En väg” in innebär att den första kontakten med kommunens verksamheter sker via den bemannade kommunservicen, som dagtid finns i kommunhusets entré. Kommunservice är ett nav för dem som vill kontakta Öckerö kommun – och från och med januari i år även få hjälp med e-tjänster. Kommunservice går att kontakta via telefon, e-post, sociala medier eller genom ett fysiskt besök på kommunhuset.