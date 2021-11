Mer rörligt på hemsidan

Strax efter sommarsemestern stärkte Torslanda-Öckerötidningen redaktionen med ytterligare en journalist. Det handlar om Fredrik Helgesson, uppvuxen i Torslanda och boende på Kalvsund i Öckerö kommun. Fredrik är trots sin i sammanhanget ringa ålder en erfaren journalist med bakgrund bland annat på Sveriges Radio, SVT och inom Stampenkoncernen. Ja, och så var han förstås praktikant på Torslanda-Tidningen 2016. Något jag antar att han fetmarkerar i sitt CV.

I samband med att Fredrik anslöt till Tidningen har redaktionen försökt att arbeta med större inriktning mot aktualiteter och nyhetsförmedling. Vi har också arbetat mer tillsammans och försökt ta ett mer samlat grepp på vissa frågor, i synnerhet turerna kring Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om väg 155 och frågan om de framtida förbindelserna mellan ökommunen Öckerö och ön Hisingen i Göteborgs kommun.

I vårt nummer vecka 41 skrev vi fyra artiklar samt en ledare i det minst sagt omfattande, men även infekterade, ämnet. Allt för att täcka in så många vinklar som möjligt. I veckans tidning låter vi det nystartade Bropartiet komma till tals, dessutom har vi pratat med fastighetskontoret som i sitt remissvar till kommunstyrelsen i Göteborg angående ÅVS:en om väg 155, ställt sig bakom förslaget om utbyggnad av Hjuviksvägen och fast förbindelse till Öckerö (UA3 Ljusblå). Fastighetsnämnden och dess förvaltning ansvarar för bostadsförsörjningen i Göteborg, och tidigare har det höjts politiska röster som velat att området norr om 155:an skulle exploateras för bostadsbyggande i anslutning till en ny sträckning av en väg som ska leda till en fast förbindelse till Öckerö. Fastighetskontoret anser dock att för många osäkerhetsfaktorer i dagsläget omgärdar ett sådant projekt.

Förutom mer ambitiös journalistik kommer vi också satsa mer på våra digitala kanaler. Under hösten har Torslanda-Öckerötidningen producerat mer material anpassat för både tidningen som kommer hem till brevlådan, och för det som publiceras på vår sajt. Syftet från vår sida är att ge våra läsare en så bra läsupplevelse som möjligt. Ibland kan det handla om att vi kompletterar material online med fler bilder, eller rörligt material – med allt från intervjuer till reportage och klipp. Så det finns all anledning för den vetgirige att inte bara bläddra i papperstidningen utan att även kolla in tidningen.se med jämna mellanrum.