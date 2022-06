Med sina rötter i Hönös rika musikaliska mylla

30-årige Albin Grahn från Hönö älskar sitt arbete som musiker. Sedan barnsben har stora delar av hans liv kretsat kring musiken. Numera livnär han sig som framgångsrik musiker som samarbetat med bland annat Björn Ulvaeus och Måns Zelmerlöw, samt spelat i husbandet i Så Mycket Bättre och ansvarat för blåssektionen under den stora hyllningskonserten för Avicii.

Intresset för musik går igen i familjen. Både mamma och pappa arbetar med musik. Även Albins två syskon, Agnes och Edvin har ett brinnande intresse för musiken.

– Musiken har alltid präglat vår vardag hemma på Hönö, säger Albin.

Albins morfar var rektor på den kommunala musikskolan ute på öarna. En ”skola” sedan skulle få namnet Kulturskolan.

Under sin uppväxt har Albin haft en stark anknytning till Kulturskolan. I musikskolan har han spelat både bas och trumpet. Under en kortare period var han vikarie på skolan.

– Alla i närmsta släkten har varit med i musikskolan. Det blev helt enkelt en naturlig del av min uppväxt att vara med och spela där.

2011 begav sig Albin till Stockholm och påbörjade sina musikstudier på Betels folkhögskola. Efter flytten till huvudstaden tog karriären fart på riktigt.

Förutom att spela på olika instrument har Albin hållit på med skådespeleri och opera under sin uppväxt ute på Hönö. 2003–2004, spelade han rollen som Kurt von Trapp i föreställningen Sound of Music på Göteborgsoperan. Året därpå sjöng han italiensk opera, Giuseppe Verdis Rigoletto. Han har även skådespelat i ”Astrid Lindgrens värld”.

Viktigt att bygga relationer

Albin är en person som är driven och älskar att ha många bollar i luften på samma gång. Han betonar vikten av att inget ges gratis och att du behöver lägga ner den tid som krävs för att lyckas nå dina drömmar. Att bygga relationer med andra är en viktig komponent menar Albin.

– Jag har alltid varit målmedveten med mina instrument. Men mötet med människan är också viktigt. Det är lätt att glömma bort. För mig är det viktigt att se relationer mellan varandra och inte bara som musikkollegor.

Albin tycker det är intressant med gruppdynamik på ett psykologiskt plan. Främst ligger intresset för gruppdynamik om hur man ska passa in i grupp. Albin förklarar att det ibland handlar om att ha turen att infinna sig på rätt plats för att knyta gynnande kontakter inom musikbranschen.

– Man behöver både ha fallenhet och gjort sitt arbete för att lyckas. Man behöver också vara på rätt plats, träffa rätt person som du sedan får bra personkemi med.

När pandemin bröt ut i Sverige på allvar under 2020 blev det som ett hårt slag i magen för hela musikbranschen och inte minst för Albin.

– Rent ekonomiskt var det fruktansvärt. Tråkigt att inte få träffa sina kollegor, som har blivit som en andra familj för mig. Man fick helt enkelt göra det bästa av situationen. Jag övade mycket dragspel under den tiden. Vi musiker är både påhittiga och kreativa vilket underlättade lite.

Under den tuffaste perioden i pandemin fick Albin leva på pengarna i sitt egna aktiebolag. När restriktionerna lättade och samhället sakteligen öppnades upp igen blev det en efterlängtad omstart. Nu börjar projekten rulla igång igen och nu väntar nya föreställningar och konserter.

Så Mycket Bättre

Under den gångna säsongen av programmet ”Så mycket bättre” på TV4 var Albin delaktig i allra högsta grad. Han ersatte en annan musiker som inte kunde medverka under inspelningen. Albin var med under hela inspelningsperioden och deltog på varje låt som spelades i programmet. Totalt skulle Albin lära sig att spela 49 låtar och det var något som han såg som en spännande utmaning.

– Det var väldigt mycket musik och det spelades sex låtar per dag. Under dagarna var det full rulle kan man säga.

Vissa låtar som spelades var svårare än andra. Albin minns en låt som var lite extra pirrig att spela.

– Jag skulle spela gitarr på en låt med Melissa Horn där vi skulle börja själva och då kände jag lite extra nervositet. Men jag gillar att utmana mig själv. Det var en lättnad efteråt.

Ett gediget CV

Albin är endast 30 år gammal men har ändå hunnit med en hel del intressanta projekt. 2015 var året som karriären tog fart på allvar. Då välkomnandes Albin till musikersektorn i Stockholm med öppna armar. Albin har bland annat varit förband till John Mayers Europaturné tillsammans med Andreas Moe. Han ansvarade för blåssektionen under Aviciis hyllningskonsert 2019 på Friends Arena. Han spelade också med Måns Zelmerlöw under hans sommarturné förra året.

1 juli drar föreställningen Pippi på Cirkus igång i Stockholm och Albin ska vara kapellmästare. Föreställningens exekutiva producent är självaste ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus. Att få arbeta med Björn är oerhört stort för Albin.

– Pippi på Cirkus förenar allt för mig. Både att ABBA är en av de största inspirationskällorna och ett favoritband. Men att få göra Astrid Lindgren som har följt med sedan ”Astrid Lindgrens Värld” och chansen att få arbeta med Björn Ulvaeus känns helt osannolikt. Att vara kapellmästare känns också spännande.

Fullspäckat schema

Framöver har Albin många projekt att ta tag i och äntligen kommer alla arenor runtom i Sverige vara fulla igen av förväntansfulla fans.

– Det har kommit en slags tryckvåg nu när pandemin har ”lugnat” ner sig. Alla ska ut och spela, Jag undrar nästan om det finns tillräckligt med publik för att fylla alla konserter.

Albin ska även arbeta med sin syster Agnes i höst. Tillsammans ska de medverka i en föreställning som kommer att heta ”Alltid vara vi.”. Veckan efter sista showen av Pippi på Cirkus börjar arbetet med Alltid vara vi, som ska ha premiär i oktober. Föreställning ska löpa hela vägen till nästa sommar.

/Text: Linus Sjöström • Foto: Pressbilder