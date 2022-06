Lyckad regatta på Hönö

Vem kan segla förutan vind”, nynnade jag där jag satt i följebåten öster om Fotö när första starten drog i gång. Det blåste bara två m/s. Det gick, men det tog tid. När solen och vindarna lite senare gjorde entré var det dags att byta melodi till ”Kors vad det vimlar av segel idag.”

Man kan tro att det är lätt att segla liten båt. Men icke. Det är väldigt fysiskt och mycket ”hänga, dra och slita”.

Landes största Finnjolleklubb

I ”De Tio Öarnas Segelsällskap” (XSS) finns ett hundratal medlemmar. Klubbstugan och anläggningen är belägen i Hönö Hedens hamn. Ungdomsverksamheten är stor med sin attraktiva seglarskola.

Som nyinflyttad på Hönö köpte Per Kollberg sin första Finnjolle 2015.

– Då var vi bara Peter Bernstein och jag. Året därpå anslöt Åke Brolin. Nu är vi fjorton aktiva i föreningens Finnjolleklubb. Förutom SM ingår tre regattor i svenska cupen. Att premiärregattan äger rum på Hönö är tack vare att vår klubb har blivit landets största. Vi har deltagare från till exempel Australien, Norge, Karlstad, Sandviken, Lerkil och Uppsala, säger Per.

Inför OS i Helsingfors 1952 utlyste finska seglarförbundet en konstruktionstävling. Rickard Sarby konstruerade en suverän liten enmansjolle och vann tävlingen. Båten fick namnet Finnjolle för att den första gången deltog i Finland. Alltsedan dess, i 70 år, har Finnjollen varit en OS-båt. Den båt som längst har varit en OS-klass av alla båtar. Men nu får den inte vara med längre.

Världsmästare

En av helgens deltagare är 73-årige Magnus Olin från Stockholm. Flerfaldig svensk mästare. 1975 vann hann VM som då gick i Malmö med 141 båtar från 27 länder. Magnus har deltagit i närmare tjugo VM i alla världsdelar förutom Afrika.

– Det är jättekul att vara här på Hönö med alla dessa glada gubbar. Jag tävlar fortfarande ibland i Master-VM och Veteran-VM. När jag för tre år sedan seglade Master i Köpenhamn delades vi in i åldersgrupper med tioårsintervall. I min grupp – mellan 70 och 80 år – kallas man ”Legends”. De som är mellan 80 och 90 år seglar i ”Super Legends”. Vi var 28 deltagare och jag kom tvåa, berättar Magnus.

Anthony Nossiter, 49 år, är en professionell seglare från Australien.

– Att segla runt om i världen är mitt jobb. Jag har seglat många Americas Cup och flera Volvo Ocean Race. Jag har deltagit i tre OS – i Aten, Sydney och Peking – och som bäst kommit på sjätte plats. Jag seglar allt från 60-fotsbåtar och 100-fotsbåtar till den lilla Finnjollen. ”I´m saling the Finn for fun”. Under ett OS mötte jag norska Jannicke Stålström som tävlat för Norge i vindsurfing i tre OS och många VM. Vi bor i Norge. Det är ett roligt liv att få segla runt om i världen. Det är fint här på Hönö, säger Anthony.

Energiknippet Åke Brolin är glad över helgen och att Finnjolleklubben växer.

– Vi har det så trevligt. Vi är ute och seglar, dricker kaffe och pratar om allt. Jag hoppas att ännu fler hittar till oss och kommer med i gemenskapen. I den internationella tidningen som heter ”Finnfare” står det nu om Hönö. Vi har hamnat på världskartan. Det är häftigt! avslutar Åke.

/LILIAN ANDERSSON