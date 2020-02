Lustfyllt Torslanda föredrog inför nämnden

Ingela Johansson och Anna Jacobsson från Lustfyllt Torslanda höll under februarimötet ett föredrag inför nämnden med förhoppningen att kunna fortsätta och vidareutveckla konceptet i föreningsform och därmed ansöka om kommunalt ekonomiskt stöd. Lustfyllt Torslanda har bedrivit verksamhet under 2018 och 2019 med hjälp av de 300 000 kronor de beviljades i samband med Västra Hisingens medborgarbudget 2017. Nu vill de fortsätta skapa kulturevenemang och bidra med en mötesplats för Torslandabor även i framtiden. Lustfyllt Torslanda har anordnat 74 event under tiden de varit aktiva. Många av dem har ägt rum på Kulturhuset Vingen och innefattar allt från musikkafé till skapande workshoppar, föreläsningar och hälsofrämjande aktiviteter. Man har bjudit in såväl lokala talanger som nationellt kända artister som exempelvis Arvingarna, Patrik Isaksson och Marie Bergman. Huvudmålgruppen är daglediga och äldre, men den numera ideella föreningen vill även fortsätta att berika Torslandas kulturliv med evenemang som riktar sig till samtliga stadsdelens invånare.

– Vi ser det som att vi sysslar med folkbildning och vill att Vingen ska vara en mötesplats för alla som vill uppleva kultur, sa Ingela Johansson under föredraget inför nämnden.

Politikerna i nämnden tackade för föredraget och för Lustfyllt Torslandas initiativ. Beslut i ärendet bordlades dock till nästa nämndsammanträde som äger rum i slutet av mars.

BmSS vid Gamla Låssbyvägen

Beslut togs emellertid i ett ärende avseende etablering av bostad med särskild service (BmSS) vid Gamla Låssbyvägen. En enig nämnd godkände etableringen av BmSS med sex lägenheter för personer med funktionsnedsättning vid Gamla Låssbyvägen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta en bostad med särskild service för sex hyresgäster vid Gamla Låssbyvägen. Lägenheterna kommer att ha två rum och kök och vara på cirka 50 kvadratmeter, samt ha egna uteplatser. I tjänsteutlåtandet som antogs konstateras att det i staden finns ett fortsatt stort behov av BmSS. För Västra Hisingens del har produktionen av BmSS varit förhållandevis låg i jämförelse med flertalet av de andra stadsdelarna.

Stadsdelsförvaltningen kommer medverka aktivt i projekteringsfasen för att säkerställa att bostaden ger goda förutsättningar för att verksamheten ska fungera bra ur hyresgäst- och medarbetarsynpunkt.