Lurar till sig miljoner via telefonen

I förra veckans tidning skrev vi om att de digitala bedrägerierna ökat lavinartat under 2021, både i Sverige och lokalt här hos oss. Nya siffror från den svenska polisen visar att brottsvinsterna från så kallad vishing, den typ av befogenhetsbedrägeri där bedragaren ringer upp den utsatta och försöker lura sig till känslig information, uppgick till 340 miljoner kronor 2021. Det är en ökning med 118 procent från året innan. Det skriver SSF Stöldskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Bara under hösten i fjol lyckades brottslingar tillskansa sig 28 miljoner kronor per månad från svenska brottsoffer. Pengar som ofta går till grov kriminell brottslighet.

– De som ringer upp är oftast väldigt förslagna och duktiga på att dupera människor, men en varningssignal är exempelvis när man frågar efter personliga uppgifter eller bankkoder. Banker och andra jobbar inte på det sättet och då ska du lägga på luren direkt, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott på SSF Stöldskyddsföreningen.

Han fortsätter:

– Att drabbas av ett vishing-bedrägeri kan bli kostsamt rent ekonomiskt men även skapa skamkänslor för att man känner sig dum av att ha blivit lurad. Om du blir drabbad så ska du alltid polisanmäla.

Bluffar kring kryptovalutor

Under förra veckan fick undertecknad fyra okända och oönskade utlandssamtal – från Sydafrika, Belgien, Frankrike och Storbritannien. Samtalen drabbade även andra anställda vid Torslanda-Öckerötidningen. Det här hänger med största sannolikhet inte ihop med förra veckans publicering, men kan ses som varnande exempel på en aktuell form av försök till telefonbedrägeri.

Vad brukar personerna som nu ringer från utländska okända nummer vilja?

– Det handlar om erbjudande om finansiell rådgivning. Man lockas av erbjudande i virtuell valuta som snabbt ska få dina pengar att växa, säger Magnus Lindegren, kommissarie på bedrägerisektionen vid Polismyndigheten region Väst.

Faller man för erbjudandet brukar den första insättningen som man lockas till vara ganska liten, enligt Magnus Lindegren mellan ett par hundra Euro eller dollar. Bedragarna styr sedan plattformen där pengarna ser ut att växa på ett mycket tillfredställande vis. Man får då ett förslag om att investera ett mycket större belopp eftersom det redan gått så bra. Men det fungerar inte att få ut sina pengar. Allt är fejkat.

– Det är vanligt förekommande att det anmäls till oss att något är tokigt. Men det finns nog ett stort mörkertal för hur många som drabbas, säger Magnus Lindegren.

Den svenska offentlighetsprincipen gör att vem som helst kan ta fram uppgifter om personnummer, telefonnummer men även inkomst. Utifrån det väljs vem som rings upp tämligen slumpmässigt.

– Om någon ringer upp med erbjudanden av den här typen ska man alltid dra öronen åt sig. Man kan alltid gå in på finansinspektionens hemsida och se om företaget har tillstånd att idka handel i Sverige. Där finns också en varningslista där det inte är omöjligt att företagsnamnet redan finns.