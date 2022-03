Livsmedelspriserna skjuter i höjden

Det har under en längre tid flaggats för höjda livsmedelspriser. Kriget i Ukraina har gjort att priserna har gått upp inom flera sektorer och att osäkerheten är stor.

Förutom en osäker marknad för gas och fossila drivmedel som gjort att bland annat dieselpriserna nådde hela 28 kronor litern i Sverige i förra veckan, har även priset på många matvaror stigit markant det senaste året.

Till TT – Tidningarnas Telegrambyrå – har Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson uttryckt att han tror att matpriserna toppar med fem procent i sommar, jämfört med för ett år sedan. Men att ökningen skulle kunna bli ännu högre beroende på vad som händer i världen.

Europas kornbod

Bakom de rusande priserna ligger både ökade energipriser och brist på spannmål. Både Ukraina, som ofta kallas Europas kornbod, och Ryssland är stora producenter av vete. Tillsammans står de för omkring 25 procent av veteexporten i världen.

När bränslet till traktorer och skördetröskor är så dyrt som det är nu gör det även spannmålet dyrare. Det innebär att bröd och pasta dyrare, men även kött och mejeriprodukter då spannmål är en viktig beståndsdel i djurfödan.

Ytterligare en kostnadsökning som riskerar att drabba lantbrukare, och i slutändan konsumenten, är priset på konstgödsel. Ryssland är globalt sett en stor producent av konstgödsel, dock kommer bara 15 procent av konstgödseln i Sverige från Ryssland, har Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) förklarat för Tidningarnas Telegrambyrå.

Kan påverka mer på sikt

Enligt henne har man ännu inte kunnat knyta några prisökningar på några specifika varor till krisen i Ukraina, även om hon tror att det är fullt möjligt att krisen kommer att påverka priser på sikt.

– Vi har nästan ingen import alls från Ryssland och Ukraina, så det påverkar inte på det sättet. Däremot var det stora prisökningar i höstas med råvarupriser som pressades upp. Vilket bland annat berodde på att skördar av kaffe och socker varit dåliga i Brasilien, samt att frakten blivit otroligt mycket dyrare, säger hon till Torslanda-Öckerötidningen.

Johanna Eurén menar att det transportkostnaderna fört med sig att väldigt många olika varor har påverkats, det ”slår brett över hela linjen”. Något som även Karin Lundström på Ica Maxi i Torslanda vittnar om:

– Vi har ett läge där många varor nu går upp i pris och det beroende på ökade transportkostnader för våra leverantörer och även priset på spannmål.

Just priset på kaffe har fortsatt att rusa under 2022. Det visar färska siffror från Statiska centralbyråns (SCB) konsumentprisindex (KPI). Priset är 30 procent dyrare än för ett år sedan. Under januari steg priset med 12 procent jämfört med i december. I februari fortsatte stigningen i samma takt, då kaffet blev 11,6 procent dyrare än i januari. Andra livsmedel som stigit rejält i pris under det senaste året är tomater, fisk, päron och vitkål, enligt SCB:s KPI.

Men det finns också varor som blivit billigare för konsument under de senaste tolv månaderna. I synnerhet sticker purjolök ut, som blivit 45 procent billigare på ett år. Även avokado har blivit rejält mycket billigare än tidigare.

Totalt har livsmedelspriserna hittills gått upp med fyra procent på ett år. Men mycket talar som sagt för att priserna kommer att fortsätta att stiga under året.

Viss oroseffekt på hyllorna

Strax efter krigsutbrottet märktes en liten tendens till att många svenskar köpte på sig basvaror. Det oroliga omvärldsläget syntes även under ett kort tag på mathyllorna i Torslanda.

– Vi märkte en ökad efterfrågan på till exempel konserver och mjöl. Men det var långt ifrån situationen i mars 2020 [när Coronapandemins effekter syntes tydligt i butikerna, reds anm.]. En viss mindre effekt fanns för ett tag sedan, men den var inte alls lika dramatisk. Vissa basvaror kom inte ut på hyllorna i normal takt, men det har inte gapat tomt under någon längre tid, säger Johanna Eurén.

Situationen har föga förvånande varit liknande hos Ica Maxi ett par hundra meter därifrån:

– Gällande bunkring så har vi sett en ökad försäljning av torrvaror och konserver. Tyvärr hinner inte våra inköp och leveranser alltid med när det blir så stora svängningar, men vi ser inte att det är någon brist på varor att få tag på från våra leverantörer. Det kan förekomma tomma hyllor innan vi hunnit få in en ny leverans. Jag vet också att våra leverantörer nu ökar upp sin produktion för att möta efterfrågan, säger Karin Lundström.