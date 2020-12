Let’s be careful out there

Under i stort sett hela året har vi levt med de särpräglade förutsättningar som en global pandemi innebär. Att inte kunna träffa personer vi håller av och göra de saker vi vill, i den utsträckning vi är vana vid.

Nya och striktare direktiv och rekommendationer blev riktlinjer och restriktioner i en andra våg. Kurvor som pekar åt fel håll. Människoliv som siffror i tabeller. Osäkerhet.

Julen kommer med allra största sannolikhet inte bli riktigt som vanligt för de flesta av oss. Men för att den ska bli så bra som möjligt krävs det att vi tillsammans tänker oss för. Att julhandla precis som vanligt innebär en stor risk för ytterligare ökad smittspridning.

Black Friday har redan visat att många människor inte tycks bry sig så mycket om trängsel och avståndshållande om prislapparna i affärerna är röda. Jag tänker naturligtvis på bilderna som kablats ut från shoppingcenter runt om i landet och världen.

I veckan rapporterade SVT att polisen i Östersund upprättat en polisanmälan om att gymnasieelever i staden aktivt försökt att bli smittade och sprida coronaviruset till andra elever ”för att bli immuna till studenten i vår”.

På internets mer ”fantasifullt kreativa ställen” tror vissa att 5G-master sprider viruset och hamnar i bråk med personer som tror att viruset är fejk.

Jag vet inte hur man får människor som inte är rädda för viruset för egen del att förstå att det finns medmänniskor som riskerar att smittas och dö om man uppträder ansvarslöst. Jag vill tro på människors sunda förnuft och goda vilja, men jag ramlar ner i ett mentalt potthål för varje vildsint konspirationsteori som omgärdar inte bara Coronaviruset och dess spridning, utan det mesta just nu, som jag tar del av. Jag sitter uppgivet och skakar på huvudet när jag tar del av artiklar eller nyhetsinslag om människor som utsätter sig själva och andra för fara av ren lättja.

I veckans tidning vädjar ICA Maxi och Systembolaget i Torslanda om att vi som kunder tar personligt ansvar i julhandeln. Att vi besöker butiker en och en. Att vi planerar vår julhandling. Naturligtvis att vi håller avstånd till andra kunder och personal i butikerna.

Det är väldigt rimliga uppmaningar. Och de är inte särskilt svåra att efterleva. Låt oss tillsammans försöka se till att alla får den fridfulla julen som så många av oss nu längtar efter. Låt oss se fram emot ett 2021 då vi förhoppningsvis kan se tillbaka på 2020 som det förgångna. Men låt oss för allt i världen inte glömma de dyrköpta erfarenheter som det här året har fört med sig.

Let’s be careful out there, för att citera Sergeant Phil Esterhaus återkommande replik i 80-talspolisserien Spanarna på Hill Street.