Vi har alltid gillat att resa

Homo Sapiens är till sin läggning nyfiken. Vi vill helt enkelt veta vad som finns bakom ”kröken”. Och medan den österländska människan färdas inåt, i sig själv, reser västerlänningen utåt. Längre och längre bort vill vi komma. The sky is, inte längre, the limit. Vi söker oss ut i rymden och efter att ha landsatt astronauter på månen pratas det nu om möjligheten att få i väg en expedition till Mars.