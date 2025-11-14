Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Publicerad: idag kl 06:41

Tänk om samtiden inte är lika ”utan motstycke” som vi föreställer oss? Sedan 2016 har Huckleberry Finn-författaren Mark Twain (1835-1910) regelbundet tillskrivits citatet ”It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled”. I själva verket skrev Twain 1906: ”How easy it is to make people believe a lie, and how hard it is to undo that work again.” Oavsett exakt formulering är innebörden lika välfunnen 1906 som 1936, som det kommer att vara 2026.

Att leva nuet, i den mån det nu är möjligt, innebär ofta en paradox. Dels eftersom en människa inte är någonting utan sina erfarenheter, eller sin förmåga att abstrakt kunna tolka även situationer man inte tidigare varit utsatt för. Men i ännu större utsträckning eftersom vi människor, som kollektiv, ofta har en upphöjd känsla av att leva i en fullständigt unik och banbrytande period av historien. Vi tycks alltid tro oss befinna oss mitt uppe i avgörande paradigmskiften. 

”Aldrig någonsin” har samhället varit lika polariserat, världsläget lika hotfullt, barnen lika utsatta för farliga digitala stimuli, kriminaliteten varit lika hög eller samhällets kollaps lika nära etc etc. Det är ju verkligen så det känns. 

Samtidigt som vi tycker oss leva i historiskt anmärkningsvärda tider har vi svårt att ta in omfattningen i många av de reella hot, eller åtminstone problem, som verkligen föreligger. Vårt kollektiva förtroende för myndigheter, experter och gammeldags auktoriteter är lågt. Varje mer eller mindre alarmistiskt utspel – oavsett om det gäller klimathotet, hot mot rikets säkerhet eller uppmaningar om vaccinationer – möts i medias kommentarstrådar i sociala medier av skrattemojis och raljanta kommentarer. Vetenskap och fakta läggs i ena vågskålen och vad vi vill ska vara sant läggs i den andra. Och de ska helst väga jämt – annars är yttrandefriheten och demokratin hotad. Att verklig expertis drunknar i bekvämlighetens ignorans är ett betydligt större hot. Eller som Isaac Asimov ironiskt beskrev ett perverterat demokratibegrepp 1980: ”My ignorance is just as good as your knowledge.” 

För vem är inte expert nu för tiden, efter att ha sett en tiominuters YouTube-video om chemtrails, farorna med vaccin eller att jorden minsann är platt?

”Att vara på rätt sida av historien” är ett argument, eller snarare en semantisk modell, som ofta lyfts fram. Det handlar om vilken sida av en konflikt man ansluter sig till. Alla människor tror undantagslöst att de är på rätt sida av historien. 

Men jag tror att i den mån vår samtid någonsin kommer att bedömas av framtidens historiker i termer av rätt eller fel, så kommer de dra oss alla över samma kam. Och i den mån det verkligen skulle kunna gå att prata om att vissa var på ”fel” sida av historien, så kommer det synsättet trots det ha sina företrädare som står fast vid att deras sida var, och fortfarande är, den rätta. 

För är det en sak som är tydlig när det kommer till mänsklig psykologi så är det att det är betydligt enklare att vilseleda människor än att få människor att erkänna, eller ens förstå, att de har blivit vilseledda. Och det gäller oss alla.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Senaste nytt
Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade
Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Tänk om samtiden inte är lika ”utan motstycke” som vi föreställer oss?
Torslanda IK föll ur Ettan efter seger
Torslanda IK föll ur Ettan efter seger

Det blev en känslosam och dramatisk eftermiddag på Malmö Stadion när Torslanda IK spelade sin...
Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv
Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv

Förra veckan övade Svenska Försvarsmakten tillsammans med amerikansk militär i en övning som varit osynlig...
Jättevinst till Öbor
Jättevinst till Öbor

13,8 miljoner i vinst på V85 – det blev resultatet för de lyckliga vinnarna som...
Hönö IS tilldelas miljonstöd för ny aktivitetspark
Hönö IS tilldelas miljonstöd för ny aktivitetspark

Över två miljoner ska satsas på en ny aktivitetspark vid Hönö IS Arena.
Laddar

Längtar du efter första snöfallet?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Vi är enklare att lura, än att övertyga om att vi blivit lurade

Tänk om samtiden inte är lika ”utan motstycke” som vi föreställer oss?
Torslanda
Torslanda IK föll ur Ettan efter seger

Torslanda IK föll ur Ettan efter seger

Det blev en känslosam och dramatisk eftermiddag på Malmö Stadion när Torslanda IK spelade sin sista match för säsongen.
Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino