Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Publicerad: idag kl 10:56 (uppdaterad idag kl 10:56)

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?

Det är mycket prat om sociala mediers negativa inverkan på våra liv. Inte nog med att de stjäl alldeles för mycket av vår tid när vi ägnar värdefulla timmar åt att scrolla bland filmer på söta hundvalpar som lekar med barn, eller fryntliga danskar som testar världens starkast chilifrukter, det är ju snarare de positiva aspekterna. 

För numera är nästan alla algoritmer inställda på rage bait, så att innehållet ska få oss arga. Det är det enklaste sättet att få oss att interagera, vilket gör att innehållet sprids. 

Det finns dock ett särskilt helvetiskt ställe online. Så ondskefullt och förljuget att det skälver i hela kroppen på mig bara jag tänker på det. 

Nej, jag pratar inte om någon darkweb eller något knarkförsäljningsinferno, inte ens om någon chattgrupp som gör 13-åringar till vandrande mördarmaskiner. De där ställena går att undvika. 

Jag pratar naturligtvis om Linkedin. 

Om någon händelsevis inte känner till Linkedin, så är det den plattform som borde vara den mest användningsbara av alla sociala medier, och som självklart marknadsför sig som just det. 

Det är här du registrerar ditt CV för att exempelvis söka nytt jobb och för att, som det populärt heter, ”nätverka” professionellt och knyta affärskontakter.  

Det låter ju bra eller hur?

Nyligen loggade jag in på Linkedin för första gången på evigheter. Jag var inte beredd på vad som skulle träffa mig som en snöskyffel i plytet. Det var absolut inga spännande erbjudanden. Det var en överdos av ”Corporate Culture” som jag sedan länge hade hoppats att jag lämnat bakom mig. 

Innan jag hade loggat ut igen hade jag översköljts av en tsunami av ytliga inspirationscitat, oförblommerat skryt, tröstlöst banala vardagliga iakttagelser och, förstås, peppiga tillrop till människor som spenderat en halvdag under lysrör på workshops, konferenser, vanliga möten, säljkurser eller *ryser* teambuilding och ”inspirationsdagar”. 

Så mycket floskler och obegripliga förkortningar att det kändes som att drabbas av andnöd. 

Jag klarade fem minuter innan jag gav upp. 

Det är inte människorna på Linkedin jag ogillar. Verkligen inte. Jag känner ju de flesta i mitt *ryser igen* ”nätverk” och det är bra människor. Men den här kulturen… Vill vi ha den? Eller måste vi låtsas som vi vill det? Kanske är det mig det är fel på – men var och varannan uppdatering på Linkedin häromdagen framstod som något en sociopat skulle skriva. 

Jag ber om ursäkt om jag trampat någon på tårna som på riktigt är entusiastisk över att ett nytt affärssystem har implementerats på deras arbetsplats, eller någon som känner sig inspirerad i övertygelsen att ”försäljning egentligen är service”, efter att ha lyssnat på ett 45 minuter långt föredrag av en programledare på en kommersiell radiostation. 

Det är väl helt enkelt så att Linkedin inte är för mig.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Senaste nytt
Världens mest användbara plattform är inte för alla
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste...
Går mot rekordår – varslar 100 personer
Går mot rekordår – varslar 100 personer

Ifjol sade elbilstillverkaren Polestar, med huvudkontor i Torslanda, upp 450 tjänstepersoner. Nu kommer nästa varsel.
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil

– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö, säger han.
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran
Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran

En av dem som råkade riktigt illa ut var Bo Rimgren, som fick sin Telstar...
Villa totalförstörd under stormiga helgen
Villa totalförstörd under stormiga helgen

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda...
Laddar

Brukar du titta på partiledardebatter?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Världens mest användbara plattform är inte för alla

Världens mest användbara plattform är inte för alla

Fem minuter på ett socialt medianätverk och marken gungar och luften känns tunn. Det måste vara mig det är fel på, för inte kan drygt 300 miljoner användare ha fel?
Hönö
Finnjollarnas regatta avgjord

Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino