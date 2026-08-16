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Veckans tidning

Tusentals nya bostäder och långsamma bussar

Publicerad: i förrgår kl 09:02

Är snabb och effektiv kollektivtrafik mellan Torslanda och centrala Göteborg en omöjlighet? Jag är rädd för det.

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Första veckan efter semestern är sällan den då synapserna är som mest inoljade. När ni läser det här har även min andra arbetsvecka avverkats. 

Den första krönikan efter en längre ledighet sitter ofta lite särskilt hårt inne. Det som oftast faller sig naturligt, måste nu lirkas loss. Formuleringar kommer inte lika naturligt, och det är lätt att tänka ”för stort”. 

Precis så har det varit nu. Jag har under slutet av semestern fram till nu haft funderingar i bakhuvudet om vad jag ska skriva om i höstens första krönika. 

Det som hela tiden återkommit – men som känns svårt att ringa in på ett effektivt sätt – är alla de byggprojekt som är planerade i Torslanda (självklart även i Öckerö, men där känns det trots allt lite tydligare)… och ”omöjligheten” till effektiv kollektivtrafik i stadsdelen.

Sammanlagt planeras tusentals nya bostäder i Skra Bro och Björlanda, på nya kommande Torslanda Torg, kring prästgården, kring Hangarvägen och Torslandakrysset och ”de östra delarna” av Amhult. Bara för att nämna de största projekten.

Möjligheten att alla de skulle vara färdigbyggda och inflyttade i om tio-femton år, känns både spännande och overkligt.

Finns det ett så omättligt behov av (till stor del) lägenheter i Torslanda? Det gör det kanske. 

Och sedan infrastrukturen. Låt oss förutsätta att tvärförbindelsen blir av, det är beslutat i kommunfullmäktige och en förutsättning för att det ska få byggas i centrala och norra Torslanda. Kommer den avlasta tillräckligt med trafik för att nya köer inte ska uppstå? I synnerhet då Västtrafik hittills har varit kallsinniga till att trafikera sträckan? 

Ett stort problem i Torslanda, oavsett om man bor i Hjuviksområdet, i centrala Torslanda eller i Lilleby/Björlanda är att ingen busstrafik går särskilt fort in till centrala staden. 

Långa avstånd, många hållplatser, 50-vägar, stadstrafik på sina håll. Nästan inget av det kan ordnas upp med bussfiler. (Det hade varit intressant att se bussfiler på relativt nybyggda, i rusningstrafik, bromskloss-sträckan Gustaf Dahlénsgatan.)

Det tar knappt en halvtimme att åka tåg mellan Trollhättan och Göteborg. Lika lång tid som det tar att åka det absolut snabbaste alternativet, 290, mellan Amhult Resecentrum och Nils Ericsonsplatsen. Tyvärr bor inte alla Torslandabor nära Amhult Resecentrum. 

Det tar elva minuter från Surte in till Göteborgs centralstation.

Det tar elva minuter från Hornkamsgatan i Torslanda till Amhult Resecentrum.

Fågelvägen är det knappt en kilometer kortare mellan Torslanda Torg och Göteborgs centralstation (12,5 kilometer) än vad det är mellan Surte station och Göteborgs dito (13,3 kilometer). Men elva minuters resväg från Torslanda in till centrala staden är en utopi som jag är rädd aldrig kommer att bli verklighet.

Snabbhet är det som i första hand får folk att välja kollektivtrafik. Men tills det byggs spårtrafik (helst under jord) mellan centrala Göteborg och Torslanda, vilket troligtvis aldrig kommer att hända, är vi göteborgare som bor allra längst ut i nordväst dömda att titta avundsjukt på kranskommunerna (eller ska vi kalla dem Västlänkskommunerna?) norr, öster och söder om Göteborg. I alla fall när det kommer till kommunikationerna.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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