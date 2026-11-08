Tack för biljettprissänkningen

Vad fort det gick. Som vanligt numera. För inte länge sedan stod vi och grillade i våra trädgårdar i shorts och tofflor. Sedan tryckte någon på fast-forward-knappen och det är plötsligt november, mörkt och vi som har garaget fyllt av brôte måste skrapa rutorna på bilen innan vi åker till jobbet.

Om man inte utnyttjat den subventionerade månadsbiljetten hos Västtrafik, förstås. Det har jag faktiskt gjort. Det har varit ett storartat erbjudande. 305 kronor för att kunna åka hur mycket buss och spårvagn som helst. Åker du fler än åtta turer i månaden har du tjänat in pengarna.

Den 2 december är sista dagen det går att köpa månadsbiljetten för halva priset. Trots att jag fortfarande ofta tar bilen till jobbet, eftersom jag snabbt behöver kunna bege mig till olika platser i arbete, har det varit väl investerade pengar att köpa det subventionerade månadskortet. Fotbollsmatcher, konserter, restaurangbesök, bio och ärenden i exempelvis Nordstan blir billigare och enklare med buss än med bil, då man slipper att betala för parkering och eventuella trängselavgifter.

Men allt är förstås inte guld och gröna skogar. Jag var en relativt van bussåkare även innan det nedsatta priset. Som bussåkare, och kanske i synnerhet som arbetspendlare, vilket jag då inte har varit på många år, är det smidigheten du är ute efter.

Att det tar lång tid att åka buss från Torslanda, eller öarna, in till centrala staden tycks vara en ofrånkomlighet. Det är ett långt avstånd. Det är mycket trafik vid många tillfällen. Det är 50-vägar, rödljus, kringelikrokar vid Eriksbergs köpcentrum. Det är jäkligt många hållplatser.

Det må låta gnälligt, men för oss som bor i centrala Torslanda och vill in till staden är kuskandet på linje 29 förbi alla hållplatser mellan Skra Bro och Nils Ericsonsplatsen en leda. Inte oöverkomligt, men en leda. Men alternativet, att åka runt Volvo på väg in till stan på eftermiddagen på linje X1, är ännu värre.

Vid Lilla Varholmen fortsätter öbor att konstatera att färjorna och busslinjerna inte är synkade. Ett högst förståeligt irritationsmoment, men samtidigt ett moment 22 då bussarna blir försenade på andra ställen i staden om de alltid skulle vänta in färjorna.

Nu när mörkret och kylan sänker sig över landet blir det här med byten dessutom ännu mindre attraktivt. Som busspendlare, eller sällanåkare, vill man minimera antalet byten så mycket som möjligt. I synnerhet när det biter i kinderna och man funderar på varför man inte tog långkalsonger på sig. Fem minuter på en vindpinad hållplats känns lätt som det tredubbla under de bluesigaste vinterdagarna.

Okej, men nu gnäller du bara. Så vad skulle du vilja ha?

Om jag fick önska helt fritt, utan att ta hänsyn till resandestatistik eller andra faktorer:

Två ”nya” direktbusslinjer, åtminstone en i timmen, fler i högtrafik.

29/129:an: Amhult Resecentrum–Skra Bro och sedan utan att stanna förrän vid Hjalmar Brantingsplatsen och sedan Nils Ericsonsplatsen, och omvänt. Så som Svart Express körde förr och 129:an kör i högtrafik.

X1: HornkamsgatanTorslandakrysset och sedan Lindholmen–Nils Ericsonsplatsen–Svingeln (utan att passera Amhults Resecentrum), och omvänt.