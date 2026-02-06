Sju sekunder i augusti

Vad gör ni den 12 augusti i år, exakt klockan 15:33? Jag hoppas att ni inte vet det än. Ni som har läst mina texter på den här sidan i tidningen under åren minns kanske att jag har en speciell, men mycket skavande, plats i mitt hjärta för konspirationsteorier.

Ja, alltså, det är inte så att jag uppskattar dem, eller roas av dem. Men jag dras av någon anledning till dem som flugor dras till koskit på ängen om somrarna.

Nu har jag dessvärre stött på en ny, alldeles särdeles bottenlöst enfaldig konspiration, som fångat mitt intresse.

Man måste akta sig för att yppa att något är det dummaste man hört (eller läst) nuförtiden, eftersom ribban tycks sänkas på i stort sett daglig basis, men jag har svårt att se att det här kommer övertr… förlåt, underträffas, på åtminstone några veckor.

Så här är det: Den 12 augusti klockan 15:33 svensk tid kommer graviteten på jorden att upphöra i sju sekunder. Japp. 40 miljoner människor ”beräknas” dö av fallskador, infrastruktur över hela jorden kommer kapsejsa, masspanik sprids och ekonomisk kollaps följer i det lilla tidsfönstrets fotspår.

Ni som kan era konspirationsteorier vet att det alltid finns någon som vill hemlighålla något för dem som surfar runt i internets mest dubiösa hörn – och förresten för oss alla andra i den hjärntvättade, oupplysta, ”sovande” pöbeln också. Den här gången, som många gånger förr, är det NASA – USA:s fristående myndighet för rymdfart och rymdforskning.

Varför graviteten kommer att upphöra i sju sekunder? Jo, enligt teorin orsakas fenomenet av att jorden kommer befinna sig i ”skärningspunkten mellan gravitationsvågor som produceras när svarta hål kolliderar.” Klart som korvspad.

Hur har konspirationsteoretikerna kommit fram till det? Läckta hemliga dokument från NASA förstås!

Enligt internetintelligentian läckte delar av NASA:s Project Anchor i november 2024. Där framgår att NASA förbereder sig för katastrofen och som kommer inträffa i sommar – MEN UTAN ATT BERÄTTA DET FÖR ALLMÄNHETEN. 89 miljoner dollar ska NASA hittills pumpat in i projektet.

”Om det här är fejk varför vet vi datumet, projektnamnet och att det finns en budget?”, frågade sig en X-användare sig nyligen triumfatoriskt.

01:52

Som alla förhoppningsvis förstår är det här skenande fantasier från människor som antingaen har blivit lurade, eller njuter av att lura andra och så misstroende omkring sig. Men faktagranskningssajten Snopes hörde ändå av sig till NASA där en talesperson förnekade att jorden skulle förlora sin gravitationskraft i augusti.

Till och med den sensationalistiska brittiska tabloiden the Daily Mail gjorde en journalistisk insats och kontaktade Doktor William Alston, en expert på svarta hål, vid Hertfordshire-universitet. För tidningen berättade han att ”kolliderande svarta hål är så svaga att vi har varit tvungna att bygga hyperkänslig detektionsutrustning för att se dem – än mindre kan vi känna ’kollisionen’ på jorden”.

Några riktiga experter, forskare och doktorer kommer förstås inte övertyga dem som gör sin ”forskning” på YouTube medan de är på toaletten. Det återstår väl helt enkelt att vänta in den där eftermiddagen efter industrisemesterns slut och se till att binda fast utemöblerna…