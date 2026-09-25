S är största parti i riksdagsvalet – men KD dominerar lokalt

Inför valet presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet en rapport som påvisar att Sverige, likt många länder i västvärlden, blir mer och mer polariserat.

På 1990-talet och en bra bit in på 2000-talet var de borgerliga partierna ofta starka i urbana kretsar. Så sent som 2010 uppgav 49 procent av väljarna i de tre svenska storstadsregionerna att de ”stod till höger”, enligt rapporten. I rapporten, publicerad i början av september, var motsvarande siffra för 2026 32 procent.

Vidare uppgav 43 procent av invånarna i storstadsregionerna att de 2026 står till vänster. I slutet av 1990-talet var motsvarande siffra 22 procent.

Omvänt identifierar sig 38 procent av invånarna på landsbygden och i de mindre städerna som höger, vilket kan jämföras med att endast 28 procent gjorde det 2002. Runt 33 procent av invånarna på landsbygden och i de mindre städerna ser sig i dag som vänster vilket kan jämföras med att hela 44 procent gjorde det 2002.

Skiftningen kan enligt SOM-institutet till stor del skönjas i det så kallade ”flyktingkrisåret” 2015. Då växte SD stort på bekostnad av S på landsbygden och i de mindre städerna, medan S gradvis sedan kom att ta över M-väljare (på senare tid kallade ”Magdamoderater”).

Trenden med vänsterdominans i storstäder och högerdominans på landsbygden ser likadan ut i stora delar av västvärlden och är till stora delar kopplad till demografi.

Det går dock inte att översätta helt och hållet till vårt utgivningsområde.

I Torslanda och Öckerö har högerpartierna traditionellt starka fästen. I Torslanda och Björlanda sammanlagt röstade flest på Tidöpartier i riksdagsvalet och i kommunvalet (om man lägger till Demokraterna).

Öckerö beskrivs ofta som en blå kommun där KD är ovanligt starka. I årets kommunval vann KD knappt över M och blev återigen största parti. Det betyder att Öckeröalliansen med allra största sannolikhet kommer att styra ö-kommunen även de kommande fyra åren.

Men i riksdagsvalet hände något intressant i Öckerö för andra valet i rad. Öckeröborna valde nämligen att i större grad rösta på Socialdemokraterna på riksnivå än lokalt på kommunal nivå. Faktum är att S har varit det parti som fått flest röster i riksdagsvalet två val i rad.

2026 röstade 21,45 procent av Öckeröväljarna på S i riksdagsvalet. Då backade de ändå från 24,83 procent i kommunen i riksdagsvalet 2022.

Ännu mer anmärkningsvärt: ”Bara” 14,87 procent av Öckeröborna röstade på KD i riksdagsvalet, och det var ändå en uppgång med 0,72 procentenheter sedan 2022. Partiet hamnar därmed på fjärde plats storleksmässigt efter S, M och SD.

I kommunvalet 2026 fick KD 23,6 procent av rösterna i Öckerö, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med 2022.

S i sin tur fick 20,3 procent av röster i Öckerö i kommunvalet 2026, en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med 2022.