Påsken – ännu mer efterlängtad än vanligt

Det är svårt att skriva om påsk i den här tidningen utan att nämna påskfyrarna. Och de är, förstås, aktuella i år igen. Dels har fyren på Norgårdsberget på Öckerö efter många om och men flyttats. Sedan har även de två största fyrarna i kommunen – nämnda Norgårds och Hönö Röd för första gången ansökt om tillstånd.

Men som uppvuxen och numera återigen boende i Torslanda sedan många år, har jag som privatperson noll relation till påskfyrar. Det var aldrig någon grej när jag växte upp.

Däremot brukar jag, av slentrian, hävda att påsk är min favorithögtid under året. Det beror främst på att det är den mest stressfria högtiden, inte på grund av någon särskild fäbless för ägg, eller för den delen att det anses vara kristendomens viktigaste högtid.

Påsken kommer till skillnad mot julen, midsommar och nyår med få måsten. Göm några godisägg i trädgården och låt barnen äta ännu mer godis än vanligt. Det är egentligen allt.

Dessutom brukar påsken kunna markera att våren närmar sig med stormsteg. Har man tur går det till och med att vara utomhus frivilligt – något som för en person som mig – med fullt utvecklad snöfobi och anlag till årstidsrelaterad depression – har varit omöjligt sedan åtminstone slutet av oktober.

Efter att för en gång skull dessutom ha fått genomlida det närmaste vi kommer en riktig vinter här på västkusten är påsken – och framför allt våren – mer efterlängtad än på länge. Jag vill inte pinka på någons parad: Jag vet hur mycket många av er älskar skidor, furupanel, Vinterstudion, snöbollskrig och att äta svampiga prickigkorvmackor med stelfrusna fingrar vid en tjärn.

Själv överlever jag vintern genom att gå i ide och se på engelsk fotboll på tv. Den dagen möjligheten att följa Premier League, The Championship, ligacupen och FA-cupen försvinner av en eller annan anledning, måste jag ha en fullt utvecklad beredskapsplan på plats. Det har jag inte.

Men åter till påsken. Det har slagit mig att i de godisdrivna moderna högtiderna så har halloween tagit marknadsandelar från påsken, förmodligen inte när det gäller den totala försäljningen av lösgodis – den kommer säkert att fortsätta att stiga och utökas från lördagar till fredagar, söndagar, lillördagar, studiedagar, lov och varenda röd dag som finns. Men rent ”kulturellt”. Det ringer allt färre påskkärringar och påskgubbar på dörren vid påsk, och betydligt fler monster på halloween.

Gör det mig orolig för påskens överlevnad? Nej, det gör det faktiskt inte. Det gör bara helgen ännu mer stressfri. Jag kan till och med se att vi inom en snar framtid slipper att köpa extra många ägg.

Det gör mig betydligt mer bekymrad att Viaplay har plockat bort den skotska ligafotbollen ur utbudet – i synnerhet nu när hoppet lever om att Partick Thistle äntligen ska kunna ta sig tillbaka till högstaligan.