Öckerö kommun är ett turistmål, Torslanda är det inte

Besöksnäringen i Öckerö växer. I mars berättade besöks- och näringsutvecklaren i Öckerö kommun, Sandra Osberg, i den här tidningen att till exempel antalet gästnätter från utländska besökare i kommunen har ökat med över 45 procent 2025 jämfört med 2024.

Kul, förstås, tycker nog de allra flesta. För även om turister, på överexploaterade områden i exempelvis Sydeuropa, ses som något störande och dåligt, så bidrar besökarna med ett bra tillskott i kassan för lokala näringsidkare. Dessutom är det lätt att finna stolthet övar att människor utifrån vill spendera tid (och pengar) i ens egen hemmiljö.

Den här tidningen gör sitt för att locka människor till öarna. Varje år hjälper vi till att producera turistmaterial i form av broschyren Visit Öckerö och den här veckan kommer Sommartidningen, eller Öckerötidningen, som distribueras som en extra tidning tillsammans med det ordinarie numret. Nytt för i år är också produkten Livet på Öckeröarna som nyligen distribuerats.

Öckerö har också hjälp av Turistrådet Västsverige och Göteborgs egna turistinformatörer Göteborg & Co.

I förra veckan bad jag vår duktiga praktikant från journalisthögskolan, Alma Diez, att kolla hur Göteborg & Co jobbar med besöksnäringen i, eller kanske snarare till, Torslanda. Nu och framöver.

Torslanda delar ju trots allt stora delar av de havsnära frilufts- och naturvärden som Öckerö har.

Efter en del telefonsamtal och mejlande visade sig svaret vara: Mycket lite.

”Vi lyfter en hel destination och inte bara ett område.” ”Vi lägger mycket fokus på skärgården i Göteborg, även i Öckerö, och nyligen har Lindholmen utvecklats, med Vassen.”

Torslanda ingår alltså, fast ändå inte riktigt, i destinationen Göteborg.

På sajten Goteborg.com representeras Torslanda av Victor Leksell. Han får lov att lista sina favoritställen i Göteborg, och visst, han nämner både att äta lunch hemma hos farmor och farfar i Hällsvik (”på Hisingen”), att hänga i Torslanda samt Lilla Varholmens gatukök.

Med all respekt för Lilla Varholmens gatukök och för farmor och farfar Leksells privatliv, så är förmodligen de, lika lite som ”att hänga i Torslanda”, något som ökar de utländska övernattningarna i Torslanda med några 45 procent, eller någon turism överhuvudtaget. För… var ska de bo?

Lilleby camping? Jodå, på den klickbara kartan på goteborg.com, som listar i stort sett varenda café och krypin i centrala Göteborg, representeras Torslanda av First Camp Lilleby, Göteborgs Gokartcenter, Kulturhuset Vingen, Vännplatsen (den gamla adressen), baden i Hästevik och Sillvik, samt ArcAdventures kajakuthyrning i Björlanda kile.

”För att vi ska ta upp något måste det finnas bland annat öppettider och vara tillgängliga för besök, men också redan finnas verksamheter som vi kan stötta”, svarar Go:teborg.

Flygtornet i Torslanda, som en gång innehöll café och har varit festlokal, en fullständigt unik byggnad som nu förvaltas av kommunala Higab, skulle det inte kunna inhysa något… kul?

Nej, byggnaden hyrs ut till telecombolag vars utrustning – masterna på taket – främst är avsedda för mobiltelefoni.

Ett havsnära ”Klåva” i Torslanda – i Hjuvik eller Sillvik – med sjöbodar, butiker, restauranger och barer?

Dröm vidare.

Näringsidkare i Torslanda har ofta hyror som är jämförbara med dem på betydligt mer attraktiva platser i centrala staden. Men möjligheten att några turistpengar trillar in i deras kassor är mycket liten.