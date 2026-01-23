Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

I en artikel i förra veckans tidning berättade vi att vår tidnings upplaga i år kommer att öka från 18 000 exemplar till 19 000 exemplar i veckan. Vi kommer även öka frekvensen från 46 nummer per år till 48 nummer per år.

Därför är det förstås på sin plats att hälsa läsare i Säve välkomna åter till vår tidning. Har ni förslag om nyheter, reportage eller artiklar från området är ni, precis som läsare i Torslanda-Björlanda och Öckerö kommun, varmt välkomna att höra av er till oss. Samma sak gäller förstås för insändare, eller om ni vill annonsera för er verksamhet i en tidning som når närmare 17 500 hushåll.

Om jag rådbråkar min egen minnesbank kring vad jag personligen har skrivit med Säve-vinkel mellan åren 2014 och 2019 minns jag ”off the top of my head”… flera turer angående Bärbyskolans bevarande, ett upprop om tågstopp i stationsbyggnaden, hembryggare som bryggde öl, Vision – ett ABBA-coverband, Sävefestivalen och ett reportage om utemöbler… bara för att nämna de första grejerna jag kommer på.

Sedan har vi förstås skrivit en hel del om Säve flygplats och alla olika turer där genom åren.

Det tar omkring en halvtimma att åka med bil från vår redaktion till de norra delarna av Säve. Det är över två mil. Men trots det långa avståndet finns det en hel del beröringspunkter mellan Björlanda (men även Lilleby och Torslanda) och Säve (och de västligaste delarna av Rödbo), inte minst beroende på att Hisingens äldsta landsväg, den cirka 23 kilometer långa Kongahällavägen (innan 1970 Kungälvsvägen) binder ihop stadsdelarna. Kongahällavägen sträcker sig, som de flesta vet, hela vägen från nuvarande Torslandakrysset i söder till Eriksdal i norr.

Men långt innan vägen fick namnet Kungälvsvägen fungerade den som en viktig landförbindelse mellan Göteborgs- och Hisingsområdet och den historiska staden Kungälv, som var en viktig knutpunkt och mötesplats i gränslandet mellan Göteborg, Norge och Danmark.

Källor, bland annat från Göteborgs stadsmuseum, anger att vägens historia går att spåra hela vägen tillbaka till vikingatiden och medeltiden, då den användes för handel och militära förflyttningar mellan de olika delarna av regionen.