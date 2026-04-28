”Nogget fel ska en ha”

Johannesevangeliet börjar med de kända, men kryptiska, meningarna: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.”

För en tid sedan gick jag förbi en arbetsplats och råkade då överhöra lite av en konversation mellan två personer:

”… säger du, då få det bli dagens ord, tycker jag!”

Dessa lösryckta fraser tog jag till mig. Saken är den att jag varje morgon vaknar med ett nytt ord i skallen. Inte så sällan dyker de konstigaste ord upp – ord som jag i en del fall aldrig har hört vare sig förr eller senare. Vissa ord glöms av medan andra ältas resten av dagen.

En tanke slog mig att jag borde anteckna mitt ”Dagens ord” och fundera lite mer kring det. Kanske kan orden ge en fingervisning om mitt inre. Och apropå inre, en av de märkligaste filmer som gjorts är I huvudet på John Malkovich. Handlingen i den går ut på att en man hittar en lönndörr på sitt nya jobb, som leder in i den amerikanske skådespelarens hjärna – den som går in där ser världen ur John Malkovichs ögon i 15 minuter!

Min tanke var alltså att genom att skriva upp de ord som kommer till mig under natten kanske säger något om mig. Arbetet kunde bli någon form av ”Labour of Love.” Jag älskar nämligen att läsa, skriva, leka, kombinera ord, inte minst är jag fascinerad av att ord inte enbart är en vidareförmedlare av kunskap utan även av känslor.

Märkligt är att jag vet exakt när mitt intresse för ord startade. I fjärde klass fick vi en ung kvinna som vikarie. Hon kunde inte spela något instrument så vi sjöng oss igenom musiklektionerna. Två sånger fick mig att inse att ord är magiska: ”Alla fåglar kommit ren, vårens glada gäster. Vilken fröjd i solens sken, vilka sångarfester! Lärkan drillar högt i sky, våren är ju evigt ny. Jordens högtid börjar gry sprider fröjd åt alla.”

Helt golvad blev jag av Bellmans magiskt vackra ”Fjäriln vingad syns på Haga, Mellan dimmors frost och dun, Sig sitt gröna skjul tillaga, Och i blomman, sin paulun; Minsta kräk i kärr och syra, Nyss av Solens värma väckt, Till en ny högtidlig yra

Eldas vid Zephyrens fläkt.”

Men trots att jag har försörjt mig på ord i många år är det en envägskärlek. Jag har aldrig blivit riktigt vän med orden – jag gillar dem men har alltid känt att de inte tycker om mig.

Någonstans har jag hört att ordet luguber är Håkan Nessers favoritord. Själv tycker jag att det är ett vedervärdigt ord, tillsammans med ord som karbunkel och furunkel. Däremot gillar jag många ord som börjar med de fyra bokstäverna t i l l. Ta till exempel: tillbringa, tillflykt, tillfällen, tillgift, tillgiven, tillgång, tillit, tillmötesgå, tillsammans, tillta, tillväxt…

Och apropå fula ord så minns jag att Tommy Körberg nämner ordet bröstvårta i sin självbiografi ”Sjung tills du stupar” som det fulaste ordet han vet. Och varken Tommy eller jag tycker om ordet. Bröst, pattar (från danskans och norskans pattedyr = däggdjur) är heller inte så kul. Då tycker jag att tuttiluringar, eller bara tuttar, låter betydligt trevligare.

Här har jag samlat de gångna dagarnas ord:

Pegel – intuitivt känns ordet felstavat. Bokstaven s tycks fattas. Men icke sa Nicke. En pegel är en vattenståndsmätare.

Opak – synonymt till ogenomskinlig, oklar, uppslammad.

Rådighet – innebär i juridiska sammanhang rätten att förfoga över en viss egendom. I allmänhet beslutsam handling, att inte stå handfallen, att beslutsamt gripa in.

Benefikt fång – juridiskt begrepp för förvärv av egendom utan någon motprestation. Som gåva, arv…

Vederlägga – motbevisa, bestrida…

Superslurryfosfat – slurry betyder slam. Fosfater är salter och estrar av fosforsyra. Fosfater förekommer i olika mineral och används i industrier.

Till min stora sorg bildar veckas ord inget vettigt mönster. Vad de säger är väl att denne skribent är helt förvirrad. Ja, ja tänker jag: ”Nogget fel ska en ha.”