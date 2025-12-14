Mata inte trollen

Finns personerna som sprider förvirring, propaganda, medie- och samhällskritik på riktigt – eller är det kapade konton av folk som exempelvis har avlidit? Är det utländska aktörer som ligger bakom – eller väldigt engagerade svenskar som söker upp speciella ”kontroversiella” ämnen?

Förra gången jag skrev en krönika på den här platsen i tidningen handlade den om ”troll i kommentarsfälten”, främst på stora mediers sociala medier-konton.

Visst har vi på Torslanda-Öckerötidningen haft sådana kommentarer på vår Facebooksida tidigare – men inte alls i någon särskilt stor utsträckning.

Det har vi fortfarande inte haft. Men, en tämligen ”harmlös” artikel, med lokal statistik, om att inga tjejer från Öckerö kommun gör lumpen 2025, publicerad samma vecka som min krönika, lockade fram några i sammanhanget intressanta kommentarer – som stämmer väl överens med innehållet i krönikan för två veckor sedan.

Vi har dolt kommentarerna på vår Facebooksida, eftersom de inte tillför något, utan snarare förvirrar diskussionen. Inte för att vi på något sätt är emot ”free speech”.

Vi kan konstatera att tre av dem som kommenterat har generiska manliga svenska namn. Ingen av dem bor i Torslanda eller Öckerö. Ingen av dem följer Torslanda-Öckerötidningen. Samtliga tre använder smileys. Samtliga har väldigt få egna inlägg – och ofta ligger de långt tillbaka i tiden.

Den första av dem kommenterar med påstådd fakta ur vår artikel, som inte över huvud taget finns med i artikeln. Det hela är minst sagt förvirrande, vilket förstås är poängen. Sedan kritiserar han hur dåliga journalister tidningen har.

Den andra personen menar att det är ett av de sämsta ”inläggen” han läst. Han konstaterar sedan att han hoppas att ingen har fått betalt för det.

Den tredje personen, som också är den som skriver längst, börjar direkt med mediakritiken. Han slutsats är att tidningen bedriver en kampanj om att kvinnor varken är lämpade eller ”vill göra(?)” lumpen.

Ovan föranleder mig att tro att de här kontona, eller i om det är riktiga personer, i stort sett följer allt som har med försvaret och Sveriges beredskap att göra. Det finns säkert inte en enda anledning till det, men det är inte otroligt att främmande makt vill sprida förvirring och idka opinion i frågor som potentiellt har med rikets säkerhet att göra. Av de tre personerna som beskrivs ovan är det bara den sistnämnde som möjligen tycks ha läst artikeln.

Mediakritik är ofta befogat, det är till och med välkommet i många fall, men det finns en sorts mediakritik som bara går ut på att misstänkliggöra journalistik och journalister i allmänhet. Vars slutmål är att ingen ska lita på någon och inte kunna avgöra vad som är sant. Makt blir enklare att utöva i ett polariserat samhälle. Det är en taktik som löper som en röd tråd genom åtminstone de senaste 150 åren och som poppar upp här och var, då och då, men som vi varit förhållandevis förskonade från i Sverige.

Nu är vi inte längre det. Vilket tål att tänkas ett extra varv på under valåret 2026.