Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Lättuggad rörlig journalistik ger innehållslöst ”content”

Publicerad: september 7, 2025 kl 8:49 f m

Det kräver viss ansträngning att läsa. Oavsett om det handlar om tidningar eller böcker. Men hur avgör vi vad som är sant eller falskt när nyheter presenteras som snabb förströelse, utan kontext och fördjupning, som bara ska konsumeras för att locka till reaktioner?

I vårt lilla hörn av mediavärlden är det tryckta ordet fortfarande kung. Vår papperstidning är fortfarande välläst – eller i alla fall välbläddrad – vilket vi märker bland annat på antalet fysiska korsordssvar vi fortfarande får in. Sedan läser förstås folk vår tidning i vår app och på nätet också.

Tittar man på andra delar av medievärlden – både större tidningar och mindre konventionell contentdriven webbmedia – så är det rörliga materialet på stark frammarsch. 

Det är en efterapning av Tiktok och reels på Instagram och Facebook. 

Ett vanligt tillvägagångssätt är att en journalist, som tar på sig rollen som en sorts programledare, berättar om en nyhet i 20-30 sekunder. Det är en sorts sammanfattning som bara skrapar på ytan och lyfter de mest anmärkningsvärda aspekterna i en nyhet. En story ska berättas.

Journalistiken har alltid (försökt att) arbeta med tydliga vinklar som avgränsar ett ämne så att det ska bli förståeligt i en utrymmesmässigt begränsad tidningsartikel, (i bästa fall) slagkraftiga rubriker och sammanfattande ingresser. Det är inget nytt. 

Men i den här klippen försvinner oftast intervjuerna där människor uttalar sig, där frågor får svar och där olika sidors versioner lyfts fram. 

Det blir en lättsam sammanfattning som förstärker stereotyper, gjord för att konsumenten ska behöva anstränga sig så lite som möjligt – men paradoxalt nog också för att väcka en reaktion som gör att tittaren ska interagera på sociala medier med ett ”gilla” eller en kommentar på sociala medier. Det är nämligen så klippen sprids ytterligare. 

Som tittare får du snabbt ett hum om något som har hänt, men noll fördjupning och noll chanser att dra några nya slutsatser. 

Det går inte att ha ett så kallat ”talking head” som pratar i 20-30 sekunder i bild. Det måste klippas in bilder och filmsekvenser i det redan korta klippet, annars scrollar konsumenterna vidare. 

En bild på Trumps blåmärke på handen. En allvarlig journalist som berättar vad någon amerikanska opinionsjournalist har sagt – gärna något konspiratoriskt. En bild på presidenten när han ser trött ut på väg ut på golfbanan. Automatiskt genererad text i nederkant för dem som tittar utan ljud. Inlagda textblock med ”mellanrubriker” som ”Är Trump döende?”. En avslutande bild på presidenten när han lyfter sin knytnäve mot skyn i Butler, Pennsylvania, den 13 juli 2024.

Perfekt dramaturgi. Bra ”innehåll”. Lat journalistik. 

Inget journalistiskt arbete behövs för att ta reda på vad som verkligen har hänt. Bara en upprapning av de snaskigaste detaljerna. För vem orkar egentligen ta reda på fakta – i ett tidevarv när var och en av oss ändå själva väljer vad som är sant?

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Senaste nytt
De Ovärderliga Erfarenheterna av Europa League-kvalet för BK Häckens Trupp
De Ovärderliga Erfarenheterna av Europa League-kvalet för BK Häckens Trupp
Torslandabo på jakt efter stor-vinst i Postkodmiljonären
Torslandabo på jakt efter stor-vinst i Postkodmiljonären

På fredagen den 12 september dyker Torslandabon Magnus Karlsson, 56, upp i Postkodsmiljonären. Efter förra...
Öckerö går för seger i årets Världens Barn
Öckerö går för seger i årets Världens Barn

Öckerö kommun är en av tre utvalda i årets stora kommunkamp för Världens barn.
Wilma vill putsa personbästa i Tokyo
Wilma vill putsa personbästa i Tokyo

Den 13-21 september äger VM i friidrott i Tokyo rum. Sverige kommer att ha 35...
Politikerna körde över expertisen om medborgarförslag
Politikerna körde över expertisen om medborgarförslag

Kommunens tjänstemän ville avslå förslaget om ett nytt övergångsställe vid Ica på Hönö Klåva.
Laddar

Är det rätt att förbjuda telefonförsäljning?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Lättuggad rörlig journalistik ger innehållslöst ”content”

Lättuggad rörlig journalistik ger innehållslöst ”content”

Det kräver viss ansträngning att läsa. Oavsett om det handlar om tidningar eller böcker. Men hur avgör vi vad som är sant eller falskt när nyheter presenteras som snabb förströelse, utan kontext och fördjupning, som bara ska konsumeras för att locka till reaktioner?
Torslanda
Wilma vill putsa personbästa i Tokyo

Wilma vill putsa personbästa i Tokyo

Den 13-21 september äger VM i friidrott i Tokyo rum. Sverige kommer att ha 35 aktiva som kommer till 40 starter på plats. En av dem är Wilma Nielsen, 24, från Torslanda. 

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino