Kan Kiruna, kan vi

Härom veckan skulle jag in till centrala Göteborg för ett ”evenemang” som började klockan 19:00 på en vardag. Ju mindre jag skriver om det gravt misslyckade evenemanget i sig, desto bättre. Men. Jag skulle möta upp några bekanta ett par timmar innan match… förlåt evenemanget, för att se till att vätskebalansen var under kontroll under kvällen.

Alltså var det buss som gällde som kommunikationssätt, och det ska det ju vara generellt. Man ska inte åka bil i onödan.

När jag tittade i Västtrafiks app på linje X1 skulle det ta 56 minuter att åka mellan Högstensgatan i Torslanda i Göteborgs kommun och Svingeln i centrala Göteborg. Det kändes orimligt. Jag kollade då hur lång tid det skulle ta att byta till X6 vid Amhult resecentrum. Det skulle ta nästan lika lång tid, eftersom även den linjen, likt X1, åker genom hela Volvoområdet in mot stan under eftermiddagen. Dessutom stannar inte den linjen vid Svingeln, vilket väl i och för sig inte är så konstigt. Men nu var det ju dit jag skulle. Samma sak gäller numera linje 29. Tidigare har Svart Express stannat vid Svingeln. Linje 29 har däremot slutstation vid Centralstationen och har dessutom tio nya hållplatser mellan Skra Bro och Hjalmar Brantingsplatsen – som de som läser tidningen vet om vid det här laget. Har man någon gång färdats längs Gustaf Dahlénsgatan i rusningstrafik, är man inte supersugen på det.

Om vi ska uttrycka det väldigt krasst, hade jag pest, kolera och… eh, lepra, att välja mellan. Jag valde 56 minuter X1, för då slapp jag åtminstone byta buss och hade sittplats hela vägen. Och jag kände mig närmast välsignad när hela ekipaget slapp broöppning.

Det är ungefär lika lång tid som det tar att åka från Varberg till Centralstationen – nu när man måste byta från tåg till buss i Mölndal på grund av spårarbete förstås. Annars går det fortare.

Naturligtvis överlevde jag 56 minuters bussåkning, varav de allra flesta av dem på den bedårande vackra ön Hisingen. Och jag kommer fortsätta att överleva det i framtiden också.

Men så i veckan blev vi som fortfarande konsumerar ”gammelmedia” plötsligt påminda överallt om att hela den avlägsna orten Kiruna flyttas. Det är LKAB som flyttar hela konkarongen på grund av markdeformationer orsakade av gruvdriften. Allra störst uppmärksamhet blev det kring den 40 meter breda träkyrkan som under tisdagen skulle flyttas fem kilometer i snigelhastighet – och i direktsändning på SVT.

Kanske skulle samma taktik kunna appliceras här för att få ordning på den underminerade kollektivtrafiken i Torslanda? Att flytta stadsdelen fem kilometer (eller mer!) österut blir säkert komplicerat… Men som vi vet, i den här staden finns ingenting som inte går att lösa med några rejäla utredningar, en och annan tunnel och – framför allt – ett glatt gäng nya cykelbanor.

Tänk vilken fin slow-tv det hade kunnat bli att se flygtornet eller Torslanda kyrka (eller hällmålningsberget i Tumlehed!) i sakta majestät (0,5 kilometer i timmen) glida österut. Naturligtvis via Volvoområdet.