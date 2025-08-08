Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

I stället för fakta – förvirring

Publicerad: augusti 8, 2025 kl 10:00 f m (uppdaterad augusti 8, 2025 kl 10:00)

Att använda sociala medier i stället för traditionella medier för informations-inhämtning blir alltmer vanligt. Fördelen: Det går snabbt och ur ett demokratiskt perspektiv – alla får och kan tycka till om precis allt. Nackdelen: När du läst klart är risken stor att du är mer förvirrad än när du började läsa.

Strax innan semestern visade min kollega Fredrik Helgesson mig en Reddit-tråd. Reddit är, för den som inte känner till det, en webbplats med nyheter och diskussionsforum grundad 2005. Man kan väl säga att Reddit hade sin absoluta storhetstid för fem-tio år sedan. Enligt Wikipedia visade en undersökning att 14 procent av alla svenska internetanvändare hade använt Reddit under det senaste året, och att fyra procent använde sidan varje dag (2021). 

Själv har jag varit en högst sporadisk användare av Reddit genom åren. Tråden som Fredrik visade mig handlade om Svart Express, eller snarare att Svart Express togs ur bruk den 16 juni och ersattes med linje 29. Ett ämne vi har skrivit en hel del om i Torslanda-Öckerötidningen. 

I Reddit-tråden ”R.I.P. Svart Express”, som för övrigt illustreras med en bild ur Torslanda-Öckerötidningen utan att det anges – men det är i sammanhanget ett irrelevant sidospår – finns 46 kommentarer. En del flams, trams och dumheter. Men också en hel del faktafel. 

Bland annat kan man läsa att Svart Express har bytt namn till X5. Det är som de flesta kollektivtrafikresenärer i Torslanda och Björlanda säkert känner till vid det här laget felaktigt. 

Andra påståenden som gäller andra ändringar i kollektivtrafiken – och missuppfattningar kring olika linjesträckningar – gör också att tråden blir tämligen obegriplig för den som söker information om vad som gäller just när det kommer till Svart Express och Linje 29.

Påståendena rättas – delvis – långt senare i tråden, men högst upp i tråden ligger felaktigheter, förvirring och trams kvar. Felaktigheterna står alltså kvar – det är upp till var och en att försöka navigera förbi dem.

Läser man tråden som enda källa till kollektivtrafik-ändringarna har man egentligen ingen aning om vad som gäller. 

Med all sannolikhet finns det ingen illvilja bakom att de här felaktigheterna har publicerats av några Reddit-användare. Men de sätter fingret på något intressant. Felaktigheter och – i förlängningen – desinformation kan spridas utan illvilligt uppsåt. Det behöver liksom inte vara propaganda eller fake news med en dold agenda. 

I juni kom rapporten Digital News Report, som undersöker medievanor i 48 länder. Den visar att nyhetsvärlden 2025 präglas av digitalisering och växande misstro, utmaningar när det kommer till AI och ett förskjutet inflytande från etablerade medier till sociala plattformar. Traditionella medier tappar. Sociala medier, videoappar, aggregatorer och poddar blir vanligare och vanligare nyhetskällor. Det här är en global trend, och Sverige går på intet sätt i bräschen för det här även om det gäller här också. Däremot kan man konstatera att över 50 procent av amerikanerna har sociala medier som huvudsaklig nyhetskälla. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Senaste nytt
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Bra att känna till om EU casino
Bra att känna till om EU casino

Att spela på EU casinon har blivit allt populärare bland oss svenskar.
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Laddar

Längtar du till hösten?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino