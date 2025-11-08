Gå och testa dig!

För snart fem år sedan opererades jag för prostatacancer. Men forskningen har inte legat på latsidan sedan dess utan nya och bättre metoder att diagnostisera sjukdomen med har tagits fram. Att bara förlita sig på en enda indikator är numera ute. I dag finns flera olika verktyg för att säkerställa diagnosen och därmed besparar män onödiga undersökningar eller operationer.

Nu för tiden går man inte bara på PSA-värdet utan läkarna ser mer på förändringar över tid, till exempel på personens olika riskfaktorer. Modern screening är mer än bara ett blodprov. Om metoderna används förnuftigt kan de fånga upp spår av aggressiv cancer tidigt, vilket ger en rad fördelar.

PSA är ett protein som bildas i prostatan och mängden kan mätas i blodet. Höga värden kan vara ett tecken på cancer men det kan också bero på ofarliga orsaker som exempelvis förstorad prostata eller en infektion. Det är därför som ett enda blodprov inte berättar hela sanningen. Till exempel har ett PSA-värde av 4.0 länge ansetts vara en gräns men aggressiv cancer kan uppträda även med lägre världen än under 3.0. Samtidigt som patienter med värden som ligger över 6.0 inte nödvändigtvis har någon cancer.

Vad som spelar mest roll är om PSA-värdena stiger över tid, personens ålder, ärftlig disposition och det totala hälsoläget. En del mediciner kan också påverka PSA. Till exempel har män som äter medicin mot håravfall eller problem med uringångarna ofta lägre värden. Vid sådana tillfällen måste resultatet tolkas på ett annat sätt för att undvika att missa en cancerdiagnos.

Nu för tiden ser läkarna inte bara på ditt totala PSA, de använder också verktyg som kan avgöra om ytterligare testning behövs.

PSA över tid: ett långsamt stigande värde är inte lika oroväckande som en snabb förändring. Att jämföra prostatans storlek: En större prostata producerar mer PSA. Så är värdet högt samtidigt som prostatan också är stor är det kanske ingen orsak till oro.

PSA-typer: Olika former av PSA förekommer i blodet. En högre andel av fritt PSA är oftast ett tecken på låg eller ingen risk för cancer medan lägre halter av fri PSA signalerar en högre risk för prostatacancer.

De här mätningarna hjälper läkare att reducera antalet onödiga biopsier men kan ändå spåra farlig cancer tidigt.

Nya blod- och urintester: Om PSA-resultaten är osäkra kan nya tester göras för att hjälpa till att bestämma om en biopsi är av nöden. De här blod- eller urintesterna ger inte cancerdiagnos direkt men de kan berätta för läkaren om patienten eventuellt löper en större risk för aggressiv cancer.

4Kscore Test: Blodtest som kombinerar PSA med andra markörer för att beräkna chansen att hitta högriskcancer och bedöma prostatans hälsa. De här verktygen kan bespara män många onödiga biopsier men ändå varna i rätt tid.

Magnetisk resonanstomografi: Ett av de mest påtagliga framstegen på senare år är användningen av prostata-MRI. Till skillnad mot vanlig bäckenscanning ger en prostata-MRI en detaljerad bild och kan visa misstänkta områden. Detta är viktigt för det kan påvisa ställen där man kan behöva ta en biopsi, dessutom kan man undvika ta prover där inget misstänkt har hittats. Och doktorn ser det exakta området som ser onormalt ut, i stället för att ta slumpmässiga prov.

Med de här moderna teknikerna görs färre misstag och färre onödiga procedurer. Påpekas ska emellertid att inte alla höga eller förhöjda PSA-värden behöver åtgärdas direkt, ibland är noggrann övervakning den säkraste och förnuftigast vägen att gå.

Prostatascreening innebär inte att en metod passar alla. Metoden utgår från individen. Exempelvis är ålder inte den enda parametern. Ärftlighet är en faktor – så om din far eller bröder har diagnostiserats bör du börja tidigt att kolla dig, kanske vid 45–50 års ålder, och hålla noggrann uppsikt. Sedan spelar livsstilen en roll. Fetma, diabetes och kroniska inflammationer kan påverka samtliga värden och höjer risken för cancer.

Prostatacancerscreening är nu smartare och mer personlig än någonsin tidigare. De utgår inte bara från PSA-världen utan från ett antal riskfaktorer och när så behövs finns avancerade verktyg att ta till.