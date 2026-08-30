Ett uttryck för frihet och generiska klyschor

Den senaste veckan har valaffischerna åter börjat pryda lyktstolparna i Torslanda och Öckerö kommun.

Någonstans gör det mig glad – det är en påminnelse om att vi lever i en demokrati där man har rätt att uttrycka sin åsikt.

Sedan kan man fundera på hur mycket effekt de verkligen har. Vissa valaffischer, ofta när politiker kandiderar i kommunvalet, har väldigt specifika – om än naturligtvis väldigt lösryckta – budskap.

Har någon någonsin bestämt sig för vad de ska rösta på efter att ha sett en valaffisch? Förmodligen har en och annan verkligen gjort det, även om det – åtminstone i en tid då vi översköljs av budskap precis överallt – känns något långsökt.

Marknadsföringens a och o är upprepning. Upprepning, upprepning, upprepning. Det är därför du sitter i tv-soffan och beklagar dig över hur ändlöst fånig den där reklamen där en dubbad tysk (?) säger ”klart grabben ska diska…”, följs av att du går till affären och högst troligt köper just det fabrikatet, eftersom det genom åren i mångt och mycket har blivit synonymt med handdiskmedel.

Så visst är det viktigt att synas och upprepa ett budskap.

Från affischerna ler inte bara kommunpolitiker ner mot mig, utan även Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Ebba Busch, Jimmie Åkesson och Simona Mohamsson, när jag passerar i snigelfart i bilkön längs Kongahällavägen. Har jag missat de andra? Beror det på mig – eller på att de partierna inte prioriterar Torslanda?

Oavsett hur det ligger till med det har de alla något ytterst generiskt att säga mig. ”Vill ni att allt ska bli jättebra, och inte jättedåligt, så ska ni rösta på mig… eller oss,” är budskapet, fast formuleringarna är både klatschigare men samtidigt än vagare.

Veckans quiz:

Kan ni namnge partierna bakom följande slogans (utan att tjuvkika)?

”Det är dags att ta Sverige på allvar”

”Vi gör Sverige till Sverige igen”

”Tro på Sverige”

”Sverige kan mer”

Fyra olika partier. Ungefär samma budskap.

”På din sida”

”För ett rättvisare Sverige”

”För din frihet”

Här finns distinktioner, även om budskapen kanske utgör olika sidor av samma mynt? Det finns inte tre olika sidor av ett mynt säger vän av ordning, och det stämmer ju. Men det där med ett rättvisare Sverige är lite av en slamkrypare, kanske är det randen runt myntet? Är det ett vänster- eller högerbudskap? Ni som vet, vet förstås.

”Sverige vinner på grön politik”

Här är det tydligt vilket parti det handlar om! Eller, tja, kanske hade det kunnat vara två olika riksdagspartier som proklamerar det budskapet. Pluspoäng för tydlighet ändå.

Så, varsågoda för djuplodande politisk information! När ni hittat vilken slogan som tillhör vilket parti och vad ni håller med mest om, är det bara att ge sig i väg och förtidsrösta, eller att klä upp sig i sina finaste kläder och gå och rösta på valdagen den 13 september.