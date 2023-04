En tragisk medieföljetång precis innan internet

I dagarna är det 30 år sedan belägringen i Waco ägde rum. Den ägde rum under 50 dagar och fick en fasansfull upplösning den 19 april 1993 då 76 personer varav omkring 20 barn dog i en brand.

Den här utdragna tragedin utspelade sig som en nyhetsföljetång under min sista termin på gymnasiet. Faktum är att sektledaren, David Koresh, till och med lyckades smyga sig in i det mycket pretentiösa specialarbete i svenska som jag höll på att färdigställa under våren inför studenten. Men ju mindre som sägs om det arbetet desto bättre.

Händelserna strax nordost om Waco i Texas fascinerade mig då. Varje morgon satte jag på tv-kanalen CNN för att följa vad som hänt innan jag åkte till skolan.

Bakgrunden: En sektledare utger sig för att vara Messias. Barrikaderar sig i ett stort hus med sin församling, alla kvinnor blir hans fruar, även underåriga. Där tillverkar de och samlar vapen, ammunition och sprängämnen i väntan på den yttersta dagen. Den yttersta dagen närmar sig med stormsteg när federal polis kommer till huset med en husrannsakan.

Låter det kokobello?

Ja, det tyckte jag med.

Det intressanta är att det som i mina sekulära svenska ögon alltid varit ett avskräckande exempel på religiös fanatism, hjärntvätt och vettlös vapenfetischism i många amerikaners ögon är något helt annat.

Där sågs de federala polisernas (ATF och senare FBI:s) försök till stormning av huset som ett grovt övergrepp mot religiös frihet och rätten att bära (väldigt många) vapen.

Det är också den bilden som har levt kvar i stora delar av området kring Waco och andra republikanskt dominerade delar av USA.

Att staten är farlig och förföljer kristna konservativa, i synnerhet de som tycker att det andra tillägget i konstitutionen är ditplitat av Herren själv.

Det var alltså ingen slump att den evige martyren, och mannen med det kristet froma levernet, Donald Trump såg till att förlägga sitt första kampanjmöte inför presidentvalet 2024 just till Waco i slutet av mars i år.

Det finns förstås massor att säga om hur de federala insatsstyrkorna genomförde sina operationer på platsen. Spoiler alert: Inte alls särskilt väl.

För den som vill få en inblick, eller återblick, i Davidian-sekten och de tragiska händelserna med vilka deras, eh, sökanden efter sanningen tog slut, kan med fördel spendera påsken med att se den nya oerhört välgjorda Netflix-dokumentären i tre delar ”Waco: American Apocalypse”.

Och med det finns det väl inte mer att säga än: Glad påsk!