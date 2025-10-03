En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till forskning och sprida kunskap om cancer – i synnerhet bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, men kan även drabba män, och upptäcks ofta genom mammografi eller att man känner en knöl i ett bröst eller i en armhåla.

Mer än vad tionde kvinna drabbas under sin livstid, medan knappt en procent av fallen utgörs av bröstcancer hos män. Mellan 9 800 och 11 500 svenskar diagnosticeras med bröstcancer varje år.

Cancerfonden har bidragit med 16 miljarder kronor till cancerforskningen under de 70 år som fonden varit aktiv, enligt egna uppgifter.

Numera överlever sju av tio personer som får en cancerdiagnos, för 70 år sedan var det bara tre av tio som gjorde det.

Det finns många sätt att stödja den livsviktiga kampen mot cancer. Allt från engångsbelopp, till köp av ett fysiskt rosa band att sätta på kavajslaget (i år är bandet designat av floristen och trädgårdsmästaren Karl Fredrik Gustafsson). Det går också att köpa skraplotter och, naturligtvis, att bli månadsgivare.

Alla har vi nära och kära som har drabbats av cancer och bröstcancer. Kanske är cancer ett ämne vi gärna håller borta från vårt medvetande, eftersom det medför ångest och oro. Det är på sätt och vis förståeligt. Man kan inte bära all världens elände på sina axlar 24 timmar om dygnet. Men man kan bli månadsgivare – och bidra till en forskning som bokstavligen räddar liv. Man kan under oktober välja de varor i livsmedelsbutiken där en del av priset går till Rosa bandet.

Man kan också påminna sina vänner om vikten att gå på mammografi, ta ett PSA-prov och att bara vara lyhörd inför sin kropp – och inte minst – att lova att vara där för våra vänner om det värsta skulle bli sanning.

Vill du skänka ett bidrag till Rosa bandet gör du det via:

Swish: 901 95 14

Bankgiro: 901-9514

Postgiro: 901986-0

Cancerfonden-Rosa bandet