En kassako för staten

Som sextonåring flyttade jag till Tyskland. Jag bodde där några år och därefter tillbringade jag många somrar och jular på mitt gamla jobb samt hos mina tyska kompisar. De studerade alla på antingen högskola eller universitet och bodde därför i studentlägenheter eller små kyffen de hyrde privat. Jag minns mycket väl att de ständigt påpekade för mig att elen var dyr och att man därför hela tiden måste tänka på att släcka lamporna så fort man gick ut ur ett rum. I Sverige var ju strömmen relativt billig, så man kunde slarva med sådant här hemma, men som bekant har det blivit ändring på det. Vi har nu fått europeiska priser på ström – trots att vi producerar mer el än vad vi gör av med. Enligt en uppgift precis innan jul var vårt land Europas största exportör av elektricitet. Nästan 1/5 av den svenskproducerade strömmen gick då utomlands!

Det har varit mycket snack om kompensation till svenska hushåll. Magdalena Andersson har en förmåga att ställa den nuvarande regeringen till svars för problem man själv har en stor del av orsaken till. Exempelvis skällde hon på Ulf Kristersson för hans brutna vallöften. ”Kristersson ljög svenska folket rakt upp i ansiktet”. Men hon själv och hennes tidigare S-regering beställde den modell för elprisstöd som efterträdarna nu presenterar! Men stödet som det ser ut i skrivande stund är både slösaktigt och orättvist. Det ger mest till den som förbrukade mest el under en tolvmånadersperiod och inte till dem med störst behov. Ett antal storkonsumenter får dessutom hundratals miljoner kronor i statligt stöd, även om de har bundna elavtal och därför inte haft några ökade kostnader! Stödet till hushållen är också orättvist. En låginkomsttagare i en liten lägenhet får i stort sett ingenting medan en mångmiljonär kan få kompensation för elförbrukningen i både jättevillan och sommarhuset. Väl att märka är att kompensationen enbart behandlar symptomen, inte sjukdomen! En sjukdom som beror på en dysfunktionell europeisk elmarknad.

När Sverige blev medlem i EU -95 avreglerades den svenska elmarknaden i enlighet med EU-lag året efter. Men det var inte EU utan Norge och Sverige som startade elbörsen Nord Pool, som i dag knyter samman elmarknaderna i drygt dussinet europeiska länder. Det är denna elbörs som gett oss dessa priser. Elpriset sätts nämligen nu för tiden av spotpriset – som är priset på den dyraste kilowattimman – på Nord Pool och inte utifrån produktionskostnaderna i Sverige.

Vintern 2006 blev det kallt och elbrist i Skåne. Svenska kraftnät stoppade då tillfälligt exporten till Danmark – allt enligt principen att svensk el i första hand ska gå till svenska konsumenter. Svenska kraftnät anmäldes till EU-domstolen som slog fast att överföringsbegränsningarna stred mot regeln om fri rörlighet för varor. År 2011 delades landet in i fyra el-områden, där priserna i södra Sverige kan vara mycket högre än i norr. Eftersom överföringskapaciteten från norr till söder är begränsad, ett söder där elen ska räcka till både inhemsk konsumtion och för export till övriga EU, uppstår problem. För samtidigt som konsumenter i södra Sverige tvingas betala skyhöga priser på el så flyter elen vidare via kablarna från Skåne till bland annat Danmark, Tyskland och Polen. Elförsörjningen har alltså gått ifrån att vara en nationell angelägenhet till att ingå i en europeisk marknad. Hade så inte varit fallet skulle ett nationellt enhetspris kunna landa på 40 öre per kilowattimme, detta enligt de beräkningar som elanalytiker Bengt Ekenstierna gjort! Och han har säkert rätt. Produktionskostnaden är mellan 40 öre till knappt 1 kr per kilowattimme. Under de senaste 25 åren har exempelvis snittpriset per år bara en enda gång gått över 50 öre.

En annan intressant aspekt är att i Sverige utgör hälften av elpriset moms och skatt. Något som bidrar till att ansvariga politiker inte vill diskutera detta, då det rör stora pengar till statskassan.

Energimyndigheten skriver sammanfattningsvis: ”Den energikris vi har i dag kommer sannolikt att bestå under flera år i och med att det tar tid att bygga en ny elproduktion.”

Några viktiga faktorer som tillsammans påverkar priset på el:

1 Vårt elnät sitter ihop med Europa

2 Dyrare fossila bränslen

3 Trängsel i elnäten

4 Nedstängd produktion

5 Minskad elproduktion i söder

6 Mindre vind- och vattenkraft