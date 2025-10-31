En perifer, men för vår tidning, väldigt betydelsefull del utgörs av nya regler kring politisk annonsering.

TTPA (Transparancy and targeting of political advertising) är en EU-förordning som trädde i kraft den 10 oktober.

Förordningen om politisk reklam ingår som en av flera åtgärder i EU:s handlingsplan för demokrati som syftar till att främja fria och rättvisa val, stödja fria och oberoende medier och motverka desinformation.

Den nya regleringen innebär bland annat att det i en politisk annons ska framgå ännu tydligare än innan att budskapet utgör politisk reklam, vem som står bakom reklamen och – kanske mest intressant – vilken ekonomisk ersättning som har lämnats för den.

Som läsare ska du alltså tämligen enkelt kunna se vem som är betalare för annonsen.

Bestämmelserna innebär också skyldigheter för dem som är involverade i politisk reklam. Det omfattar inte bara politiska partier, utan också kampanjorganisationer, företag och andra aktörer som sprider politiska budskap.

Politiska partier och kandidater måste tillhandahålla information som är nödvändig för märkningen och det så kallade transparensmeddelandet.

För en tidning som Torslanda-Öckerötidningen, som främst tar in lokal politisk reklam, kan det möjligtvis framstå som att reglerna är väl rigida. Men vi lever i märkliga tider. Och vi vet inte hur valåret kommer att fortlöpa. Påverkanskampanjer och desinformation är något även lokala gratistidningar måste ta höjd för. Desperata tider föder desperata åtgärder.

Länk till Torslanda-Öckerötidningens TTPA