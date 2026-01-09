Bollen är rund även 2026

2026 har just startat och visst finns det orimligt mycket både här hemma och i omvärlden att oroa sig över.

Men jag är en enkel man. Jag tänker på fotboll, mitt i vintern.

Engelska Premier League är inne i en intensiv fas och snart rullar matcherna i Champions League i gång igen.

Men det är bara småpotatis. Ge mig Allsvenskan, halvfrusna planer och snedsparkar i april. Innan dess Svenska Cupen.

I år har Göteborg fyra lag i landets högsta serie för herrar. Ni vet vilka det är. Jag gillar det inte – derbyn innebär dubbel ångest – men jag älskar det.

Det kommer att tjattras, trackas och stånkas på arbetsplatser mer än vanligt.

Måtte rätt lag bli ännu bättre än förra året när serien summeras i november.

Men sedan har vi ju grädden på moset – VM-sommaren – att se fram emot. VM spelas i USA, Kanada och Mexiko och för personer i min ålder är det svårt att inte drömma tillbaka till den magiska USA-sommaren 1994. Det må vara ett uttjatat ämne. Men nu finns chansen att skriva ny svensk fotbollshistoria. Än så länge i alla fall.

Ett Sverige som var fullständigt uruselt i förra årets kvalspel har fortfarande chansen.

I slutet av mars får vi reda på om Sverige lyckas besegra först Ukraina och sedan Polen eller Albanien och därmed får delta i festen.

Men oavsett hur det blir med det (frågan är om Sverige ens förtjänar att ta sig till VM efter förra årets genanta insatser) så kommer tv-sommaren att vara räddad.

Strax innan jul blev det klart med tv-tiderna, och den här gången visas samtliga matcher av SVT och TV4, vilket gör att i stort sett alla som vill kan se matcherna. Kul.

Det enda som möjligen är dåligt med det är att Viaplay producerar betydligt bättre uppsnack och studioproduktioner i samband med fotbollsmatcher än vad SVT och fyran har en vana att göra.

Vi är nog en hel del som kommer komma trötta till jobbet vissa dagar i juni. För vilken normal funtad människa vill missa en högtidsstund som när Nya Zeeland, förhoppningsvis med grönsvarte Kees Sims och den rödblåa ex-Torslandaiten Owen Parker-Price i laget, möter Egypten med, antar jag, Mo Salah i laget, i Vancouver måndagen den 22 juni klockan 03.00?

För att inte tala om Skottland-Brasilien i Miami torsdagen den 25 juni med start vid midnatt. En match där de hårdaste hårda möter de mest tekniska som någonsin beträtt en grön rektangel. I teorin, där fotboll alltid är som bäst. Det kommer bli en klassiker. Det har jag bestämt redan nu. Även om den matchen slutar 0-0 och jag somnar av tristess klockan 00.21.