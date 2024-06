Är reformernas tid förbi?

I samband med att riksdagens förste vice talman, Kenneth G Forslund, kom till Öckerö passade jag på att ställa några frågor till honom. Eftersom de är av allmän karaktär kan det äga sitt berättigande att publicera hans svar på den här platsen – utan att ta någon politisk ställning. Extra intressanta tycker jag frågor rörande politikers framtidsvisioner är, något de sällan tycks prata om. Vart tog de medvetet styrda samhällsvisionära reformerna vägen – de som innebar förbättringar för folkflertalet?

En av de saker som jag är nyfiken på är vilka frågor S satsar på för den närmaste framtiden?

– Viktigast just nu är att lösa sjukvårdskrisen, säger Kenneth. Utöver det, att få stopp på gängkriminaliteten och skjutningar/sprängningar. Vi behöver också få fart på bostadsbyggandet igen också efter att det nu i princip har tvärstoppat.

År 2015 ledde han arbetet med att ta fram Socialdemokraternas Agenda för global utveckling, som beskriver partiets biståndspolitik. Så! Vilken fråga ligger då honom personligen närmast?

– Internationell solidaritet. En fri och rättvis värld är den långsiktiga lösningen för att få slut på krigen.

Som bekant röstar en stor del av LO-kollektivet borgerligt och jag frågar honom hur ska hans parti få dem tillbaka?

– Många av dem har redan kommit tillbaka eftersom de är besvikna på den nuvarande regeringen. För att få tillbaka ännu fler behöver vi ha bra förslag om en bättre sjukförsäkring, högre pensioner och sjukvård utan långa köer och väntetider. Människor vill att trygghetssystemen ska fungera och finnas där när de behöver dem. Så är det inte alla gånger i dag och vi Socialdemokrater måste ha bra förslag för framtiden. Elva interna arbetsgrupper jobbar med just det här.

Jag är uppväxt under de stora reformernas tid så jag undrar om den eran nu är förbi? Men det upplever inte Kenneth G Forslund.

– Nej! Samhället förändras hela tiden. Då uppstår också både nya behov och orättvisor. Då behövs det politiska reformer. Arbetstidens längd och förläggning tror jag kan bli en sådan. Möjligheter att utbilda sig flera gånger i livet för att hänga med i arbetslivets förändringar tror jag är en annan. En bostadsreform som får fram bra prisvärda nya bostäder som mättar bostadsbristen är en tredje. Just när det gäller bostäder är Österrike ett spännande exempel. Där verkar alla kunna få en bostad, ofta ganska nybyggd, på bara några månader. Det borde vi ta reda på mer om!

Som jag ser det är en tandvårdsreform av yttersta vikt. Men varför segar politiker alltid när det gäller en sådan reform?

– Socialdemokraterna tog beslut på partikongressen 2021, jag var själv ett av ombuden och drev på i just den frågan. Tandvård ska ges på samma villkor som sjukvård, alltså in i systemet med patientavgift per besök och högkostnadsskydd. Men det är en stor och dyr reform så den kommer att behöva göras stegvis. Får vi makten igen så vill vi börja det arbetet. Gissningsvis tar det 5–10 år att genomföra det steg för steg.