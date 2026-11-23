I centrala Torslanda planeras en lång rad byggprojekt. I veckan godkände stadsbyggnadsnämnden att detaljplanen för upp 1 200 bostäder vid Hangarvägen går till granskning.

Det kommer att påverka industriområdet – men också förstås den intilliggande Kongahällavägen mellan Torslandakrysset och Låkeberggatan – i grunden.

Utöver det finns planer om en ombyggnation av Torslanda Torg, plus bostäder vid gamla prästgården, samt en ombyggnation av Torslanda idrottsplats, bara för att nämna några av de mest iögonfallande projekten.

En av de vanligaste synpunkterna jag som reporter får när jag pratar med läsare är: ”Men vad tänker man ska hända med trafiken när det byggs så mycket nytt?” Mitt standardsvar, när det gäller centrala Torslanda är: ”De här projekten är beroende av att Torslanda tvärförbindelse genomförs.”

Kommunfullmäktige klubbade igenom detaljplanen för tvärförbindelsen den 28 maj i år. Planen är överklagad och väntar på att tas upp i mark- och miljödomstolen.

Personligen är jag något osäker på om tvärförbindelsen i sitt beslutade utförande verkligen kommer att få önskad effekt när det gäller att avlasta Kongahällavägen i rusningstrafik.

Låt mig vara ärlig med att den känslan härrör ur 60 procent ”killgissning” och 40 procent kunskap om att trafikkontoret för många år sedan kom fram till att en förbindelseväg hade varit som mest avlastande ju närmare korsningen Domarringsvägen-Kongahällavägen den hade placerats.

Men Älvegårdsförbindelsen ansågs vara mest praktisk, enklast att genomföra och billigare än Domarringsalternativet.

Och där är vi nu.

2025 gjorde företaget Ramboll en trafikanalys som bedömer att trafiken på Kongahällavägen (i centrala Torslanda) år 2040 kommer att landa på cirka 15 000 fordon per dygn, efter att tvärförbindelsen är genomförd – vilket är något lägre än dagens nivåer. 2025 var antalet fordon per dygn 16 900.

Så trots att det ska byggas 1 000-1 200 nya bostäder vid Hangarvägen och omkring 250-300 nya bostäder på och omkring Torslanda Torg så bedömer man att antalet fordon kommer att minska.

Det gör man dels eftersom Göteborgs Stad har ett hållbarhetsmål (där fler ska åka kollektivt, gå och cykla). Om utvecklingen i Torslanda följer Göteborgs Stads mål skulle trafikmängden till och med minska på Kongahällavägen till 12 000 fordon per dygn.

Som 60 procent killgissare väljer jag att citera Lorry-karaktären Doktor Dengroth, spelad av Stefan Sauk: ”Jag är skeptisk.”