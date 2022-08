Sommaren i Torslanda och Öckerö har förflutit utan att det skett i stort sett några händelser som har stuckit ut, enligt kommunpolis Håkan Bredinge.

Glädjande nog syns i stället en rejäl minskning av antalet anmälda brott, både i Torslanda och Öckerö.

I Torslanda har antalet anmälda brott minskat från 268 stycken under tiden maj-juli 2021 till 141 stycken under samma period i år.

– Det är den lägsta siffran på minst fyra år. Det som kan noteras är att stöldbrotten har mer än halverats sedan förra året. Även antalet våldsbrott har minskat, vilket självklart är positivt, säger Håkan Bredinge.

Visst stök och street-race

Bland de ärenden som polisen trots allt har fått följa upp i Torslanda märks situationen runt resecentrum i Amhult där det, enligt Håkan Bredinge, fortsatt är stökigt från och till.

Ett annat återkommande fenomen är street-race som är företeelse som inte bara drabbar Torslanda, men som inte heller är ovanlig här. De tävlande bestämmer en plats där racet ska äga rum, oftast nattetid, och tar sig rätten att stänga av en gata eller ett vägavsnitt. ”Tävlingarna” är välbesökta och var och när de ska äga rum sprids i dolda grupper på sociala medier, i exempelvis chattgrupper.

Raksträckan på väg 155, den gamla landningsbanan på Torslanda flygfält, är en plats där street-race har förekommit. I Torslanda-Öckerötidningens utgivningsområde har det tidigare även ägt rum street-racelopp på vägsträckor i Sörred.

– Street-race drar till sig en stor publik som helt utan skyddstänk kantar vägen. Den gången en förare tappar kontrollen över sitt fordon kan det sluta i en katastrof. Förare kommer med säkerhet från olika delar av Göteborg och man har stor kontroll över var polisen befinner sig. Blir man upptäckta försvinner man för att sedan fortsätta på annat ställe, säger Håkan Bredinge.

Lyste in i hus med laser-pekare

Förra helgen inträffade en händelse i Torslanda då ungdomar lyste med en grön laserpekare in i olika fastigheter. Det är just nu oklart om det går att komma vidare i utredningen eftersom killarna var försvunna när polis kom till platsen.

– Just laserpekare med grönt ljus är extra obehagliga då de kan skada ögat om man träffas av strålen.

Färre anmälningar i Öckerö

Även i Öckerö kommun har sommaren varit relativt lugn och antalet anmälda brott minskade även här. Från 128 stycken maj-juli 2021 till 64 stycken under samma period i år. Även i Öckerö ser man en klar minskning i kategorierna våldsbrott och stöld.

Den gångna helgen skedde en trafikolycka i Öckerö kommun där en person fick föras till sjukhus med skador. Enligt uppgifter till polisen blev en person skjutsad på en motorcykel där föraren tappade kontrollen över fordonet vilket ledde till att passageraren skadade sig.

– Det finns uppgifter om att passageraren saknade hjälm och föraren är misstänkt för rattfylleri, säger Håkan Bredinge.

Mopeder ger upphov till oro

Det är just trafikfrågor som polisen får in flest synpunkter kring och som renderar oro. Bland annat gäller det misstankar om mopeder som framförs alldeles för fort och vårdslöst.

– Jag upplevde det själv under ett par dagar och nätter vid Hönö Klåva där sträckan utanför Hemköp var en populär sträcka att både utmana hastighetsbegränsningen och sitt eget balanssinne genom att köra på bakhjulet, säger Håkan Bredinge.

När det gäller gästhamnarna i området verkar det som om stämningen har varit god enligt de kollegor som Håkan Bredinge har talat med. Inga allvarliga händelser har rapporterats från någon av dem.

– Nu hoppas vi på en trevlig och polisiärt händelsefattig avslutning på sommaren, avslutar Håkan Bredinge.