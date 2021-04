Kvinna hittad död i dike

Det var på lördagens morgon kvinnan hittades och Kongahällavägen vid rondellen Lillebyvägen/Nya Älvegårdsvägen samt vid Lilleby Bäckedalsväg fick snabbt stängas av. Ingen trafik fick passera, varken bilar, bussar eller cykel- och gångtrafikanter. Klockan 14:20 sattes trafiken igång igen efter att kvinnan tagits omhand och teknikerna gjort sitt. Det är ännu för tidigt att säga något om dödsorsaken men polisen har startat en utredning om vållande till annans död.

– Den avlidna kvinnan är identifierad och anhöriga underrättade. Bedömer utredningen att det finns anledning att gå ut med någon information till allmänheten så gör polisen givetvis det, meddelar kommunpolis Daniel Johnsson.

Oro kring upprepade brott

Torslandabor har uttryckt sin oro över att det skett flera oförklarliga dödsfall samt andra polisinsatser i området och att polisen inte gått ut med mer information.

– Sekretessen är till för att skydda den enskildes integritet, men även för att låta polisen få sköta utredningen på bästa sätt. I sinom tid blir de flesta handlingar offentliga och möjliga att begära ut om man så önskar, säger Daniel Johnsson.

Daniel vill också påpeka att allt inte måste ut i media och till allmänheten samt att spridning på nätet kan skada mer än att göra nytta.

– Jag vill uttrycka min oro för vad som skrivs på sociala medier, där människor ofta drar sina helt egna slutsatser och information riskerar att spridas felaktigt. Det finns givetvis många fördelar med sociala medier, men just den delen där ALLA vill ta del av ALL information gör mig orolig. Det finns mycket att diskutera gällande detta. Inte minst den upplevda tryggheten hos människor, som riskerar att minska med anledning av just det jag nämnde.

Daniel redogör ytterligare två händelser i området:

– Mannen på busshållplatsen den 4 mars är identifierad sedan länge och anhöriga underrättade enligt gängse regler. Id på avlidna personer är givetvis inget som sprids längre än så.

– Insatsen med helikopter (som sker med jämna mellanrum på olika platser, och i många fall där brott INTE föreligger, till exempel försvunnen person) den 6 april handlade om en person som hade misshandlat sin syster.

Polisen ser i nuläget inte några som helst samband mellan dessa två händelser och kvinnan som hittades förra helgen.

På tisdagen uppgav gp.se att polisen i Storgöteborg meddelar att det, efter initiala undersökningar, inte finns något som tyder på att kvinnan utsatts för brott.

/Pia Magnusson