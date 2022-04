Kustbandet färgas svart av oljan

Utanför ett dimmigt Vinga befann sig den 13e april ett fartyg redo att bunkra olja. Tankarna fylldes men slutade inte pumpa ny olja. Misstaget ledde till att olja spilldes ut i havet, varpå en miljökatastrof hamnade i startgroparna. Mängder av olja sköljde ner i vattnet innan felet upptäcktes och formades till sjok och klumpar som, med hjälp av havets strömmar, fördes norr över. Redan dagen efter, skärtorsdagen, upptäcktes klumpar utanför öar i Öckerö kommuns västliga strandkanter. Direkt satte Kustbevakningen in resurser för att påbörja saneringsarbetet.

När vi från Torslanda-Öckerötidningen besöker den tillfälligt uppsatta sambandscentralen i Öckerö hamn, utanför räddningstjänstens lokaler, har det hunnit bli påskdagen. Båtfixarhelgen ger ett konstant sorl och aktivitet bland båtägare som polerar, målar och fixar sina båtar inför sommarens semestrar.

En stor container med spadar, handskar, soppåsar och annat saneringsmaterial har levererats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till hamnplanen och utanför står anställda från kommunen och dirigerar de frivilliga kommuninvånare som kommit till hamnen för att hjälpa till med saneringen på ett eller annat sätt.

Mycket inrapporterat från frivilliga

På plats fanns även Jennie Wernäng (M), första vice ordförande i kommunstyrelsen, som berättade om den enorma uppslutningen hon upplevt från kommunens invånare och anställda. Hon visar hur personer använt appen Strandstädarkartan från västkuststiftelsen för att rapportera in var det sett olja någonstans och nästan varje vik längst kommunens västra sida har en röd prick.

– Här ser man hur de har rapporterat in olja och här skriver någon ”svart klegg”. En annan rapporterar in att det kan vara svartolja. Och det ser ut som att det sträcker sig ända upp till Marstrand. Från kommunen har vi uppmanat att de som vill kan få hjälpa till. Igår stod jag här till klockan åtta och det kom folk med säckar hela kvällen, fyllda med oljespill, berättar Jennie.

Även Andreas Buetler, Miljö- och samhällsbyggnadschef på Öckerö kommun, instämmer i påståendet att engagemanget varit enormt.

– Min bild är att det är jättemånga som engagerat sig. Vi såg hur folk organiserade sig redan innan vi från kommunen helt kommit igång. Men vi såg också att en del utrustning användes fel och kände att vi behövde göra något, vilket vi gjort nu genom att erbjuda korrekt saneringsutrustning. Vill någon ut och rädda sin kommun så kommer vi inte avråda det, men vill man hjälpa till så kom och hämta rätt prylar hos oss, säger Andreas.

Kommunens invånare slöt upp

Totalt har ett 70-tal anställda från kommunen och mängder med frivilliga hjälpt till med saneringen, enligt Louise Cena, kommunikatör Öckerö kommun.

– Vi har lite svårt att uppskatta exakta antalet frivilliga som hjälpt till, men vi har fått in över 200 registreringar i Strandstädarkartan under helgen med oljeupptäckter, berättar hon.

Oljan ska ha fått en stor spridning och letat sig in i många grunda vikar längst med kommunens öar. Just att den letat sig in i vikarna ställer till det som mest för oljesanerarna som inte kommer in med sina båtar, utan behöver sanera från land – en process som är mer tidskrävande. Samtidigt så har både Sjöräddningen, räddningstjänsten och Kustbevakningens båtar kammat kusten. Så länge oljan finns i vattnet är den lättare att plocka upp. För när den når land kan den smälta, berättar Andreas Beutler.

– Det är dock som svårast att se den i vattnet. De olika båtarna som befinner sig där ute åker fram och tillbaka i vattnet hela tiden. Vi har sanerat på samma platser om och om igen, allt eftersom ny olja dyker upp.

I skrivande stund, onsdag den 20e april, har cirka 8000 liter plockats upp, enligt kommunens kommunikatör Louise Cena. Det är dock svårt att ge en exakt siffra.

– Även annat, så som tång, handskar med mera ingår i den siffran, avslutar Louise.