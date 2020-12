Kulturtips från dammiga hörnet

För mig brukar julledigheten betyda vältrande i musik, läsande, podcastlyssnade och streamingtjänsternas utbud av serier och film.

Förlåt, skrev jag julledigheten? Det är egentligen så min lediga tid ser ut året runt.

I jul kommer fler människor tvingas leva i den dammiga bubbla som jag bebor. Jul- och nyårsfirandet måste ske tillsammans med ett fåtal människor. Helst ska vi undvika att resa. Så ställ bort stavarna och ta fram hörlurarna – och böckerna. Om jag ska välja tre böcker som släppts i år att rekommendera framför julbrasan, blir det:

Klas Ekman – De kapabla

Göteborgsbördige Klas Ekman (som tidigare bland mycket annat skrivit biografier med Tommy Körberg och Ken Ring) romandebuterar med en klaustrofobisk thriller om en man och en kvinna i 35-årsåldern som begår ett misstag och sedan fattar ett mycket dåligt beslut. En ”feel-bad-thriller” som paradoxalt nog innehåller ”feel good” i form av värme, humor och igenkänning.

Lydia Sandgren – Samlade verk

Ytterligare en romandebutant från Göteborg. Det mesta är redan sagt om den här boken som närmast hyllats unisont på landets stora kulturredaktioner. Romanen utgörs av nästan 700 sidor triangeldrama som utspelar sig från 1980-talets Göteborg fram till idag. Ett hjärtslitande verk av förbluffande genialitet, för att använda titeln till en annan av det här århundradets största debutromaner (av Dave Eggers) som beskrivning.

Barack Obama – A Promised Land

Politisk litteratur mer än självbiografi. Välskriven, insiktsfull men ändå kanske inte komplett. Kanske är det för att den landande mitt i USA:s politiskt sett mest tumultartade år sedan inbördeskrigsåren på 1860-talet som den framstår som så fascinerande.

Musiktips:

Dan Penn – Living on Mercy

En mästarklass i låtskriveri av en nybliven 79-åring. I låten ”Down on Music Row” sjunger han självnedvärderande om sig själv: ”Your stuff is too old school, the world has moved on”. Men, nej, Dan. Låtarna på det här albumet har alla förutsättningar att tolkas av framtidens absoluta superstjärnor. Precis som de har haft för vana att göra tidigare under din karriär.

Drive-By Truckers – The Unraveling

Ingen skiva sammanfattade 2020 på ett bättre sätt än de tidigare under sin karriär så brötiga sydstatsrockarna Drive-By Truckers. Här är gruppen förhållandevis musikaliskt lågmälda, samtidigt som texterna med närmast klinisk precision beskriver ett USA som gått i två delar.

Jaime Wyatt – Neon Cross

Redan som 17-åring spåddes Jaime Wyatt en lysande karriär. Sedan gick det mesta uppåt väggarna fel. Hon förlorade sitt skivkontrakt, fastnade i ett tungt missbruk och satt till och med i fängelse. Nu, som 35-åring, har hon hittat tillbaka till livet och musiken. Och som hon har gjort det.

Tack för att ni har läst Torslanda-Öckerötidningen under det här besynnerliga och besvärliga året. Vi ses igen vecka 2 då första numret 2021 dyker upp.