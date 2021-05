I senaste kommunalfullmäktigemötet i Öckerö kommun togs ”Kommunens kris i befolkningsfrågan” upp. Socialdemokraten Ronald Caous skriver:

”Oppositionen har i åratal pekat på det allt mer akuta bostadsläget i kommunen. Varannan ungdom mellan 20 och 30 år flyttar från kommunen. Att det finns ett samband med bostadssituationen är fullständigt solklart. De senaste två åren har bostadskön ökat från cirka 1600 sökande, till fler än 2400. Gör man en analys över tid, ser man dessutom en annan trist trend: på Nordöarna har över en period på 10 till 15 år minst 240 fastigheter omvandlats till sommarbostäder. Något som fått konsekvenser för butiker, skolor och hemtjänst.”

– Kommunen klarar inte de egna uppsatta målen om befolkningstillväxt. Hela 25 procent av kommunens invånare är 65 år eller äldre, att jämföra med Göteborg som har 12 procent. Visserligen är pensionärer också skattebetalare men kanske inte i fullt lika hög grad som yrkesarbetande. För att ge en bred bild så står vi inför en åldrande befolkning, färre barn föds, inga lägenheter byggs och att höga huspriser gör att inga unga kan bosätta sig här, påpekar han.

Nya bostäder ett fokus-område

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult, ger sin syn på saken.

– Jag delar helt och fullt Ronald Caous analys kring vikten av fler bostäder. Under perioden 1970 – 2010 växte Öckerö kommun med cirka 100 invånare varje år, vilket är i linje med vår målsättning. Under den senaste 10-årsperioden har befolkningstillväxten varit endast cirka 50 invånare per år, vilket har gjort att vi nu står i den situation vi gör.

– Fler bostäder är ett av kommunens fokusområden, men det tar tid från det att ett beslut tas tills att nyckeln kan sättas i låset. Just nu är flera projekt på gång för att möta det stora behov som finns. Gamla skolan på Björkö, Horste Backe, Nästås, Hjälvik, Öckerö nya centrum, Ankaret, Minnesten och Knippla Varv är exempel på nya bostäder som är på gång. Det finns dessutom flera spännande andra initiativ med nya bostadsrätter runt om i kommunen inom befintliga detaljplaner.

– Som politiker kan vi tyvärr inte styra vem som köper en fastighet eller om en köpare väljer att bosätta sig fast på adressen. Att fler bostäder omvandlas till fritidsboende är dock något vi analyserar och diskuterar kontinuerligt. Kanske är det ett trendbrott på gång för de mindre öarna. Under 2020 ökade den fast boende befolkningen på såväl Kalvsund, 6 procent, som Knippla, 5 procent, och Rörö, 4 procent.