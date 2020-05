Konfirmandundervisning över nätet

Torslanda-Björlanda församling har fått utvidga konfirmationsundervisningen till att innefatta många digitala lösningar i Coronapandemins spår. – Vi har exempelvis veckoträffar via Zoom. Det fungerar bra, bättre än att inte ses alls. Men det är klart att det är en inlärningsprocess både för oss präster, de unga ledarna och de cirka 200 konfirmandungdomarna, säger PG Hanner.

Ingvild Fallegård och PG Hanner är präster i Torslanda-Björlanda församling. Konfirmationsundervisningen, som de båda är involverade i, har precis som alla andra större sammankomster och arrangemang påverkats av virusutbrottet vi befinner oss mitt uppe i. Konfirmandresorna till London och Berlin som skulle ha ägt rum i mars respektive april sköts upp och är nu planerade att genomföras i oktober. Men det är fortfarande mycket ovisshet kring vad framtiden möjliggör. Bara några dagar efter församlingens beslutet kom folkhälsomyndighetens direktiv om att folksamlingar på fler än 50 personer skulle undvikas, vilket gjorde att man stärktes i känslan av att ha tagit rätt beslut när man sköt upp resorna.

Strax innan påsk beslöt kyrkan också att ställa in de fysiska sammankomsterna under konfirmandundervisningen. Man har nu successivt gått över till att hålla veckomöten, undervisning och gudstjänster med mera via digitala lösningar.

– Vi spelar in undervisningsfilmer och andakter som vi skickar ut digitalt. På det sättet bygger vi upp en programbank, vilket är en spännande utmaning, som tidigare bara funnits på ett idéplan. Nu blev vi tvungna att utveckla den. Men vi tror att vi kommer få användning av materialet även i framtida terminers konfaupplägg. Vi har fått blodad tand för de digitala lösningarna, säger Ingvild Fallegård.

Star Wars-tematik

En av de digitala konfirmationsgrupperna som skapats utgår från ett Star Wars-tema. Där utforskar deltagarna bland annat ”den ständiga kampen mellan ljus och mörker”, ”rebeller som kämpar för en bättre värld” och ”profetiorna om ’the chosen one’ som ska uppfyllas”.

Själva konfirmationsgudstjänsterna är även de uppskjutna, men församlingen hoppas att de ska kunna genomföras successivt under sommaren och hösten.

– Eftersom vi fortfarande inte vet hur det kommer se ut angående hur många som får lov att träffas på samma gång har jag skickat ut tre alternativ till föräldrarna i mina konfirmandgrupper som de får välja mellan: Antingen helgrupp där varje konfirmand får ha med sig få besökare, eller halvgrupp där gästantalet per konfirmand också är begränsat men med några fler än i första alternativet. Det tredje alternativet är en helt stängd konfirmation som livesänds digitalt, säger PG Hanner.

Pandemins utbrott skulle i sig kunna ge upphov till ytterligare existentiella och teologiskt-filosofiska frågeställningar för konfirmanderna. Hur talar ni med ungdomarna om pandemin, och det som sker över hela jordklotet just nu, ur en kristen synvinkel?

– Jag har inte fått några frågor av konfirmanderna ur ett filosofiskt eller religiöst perspektiv. Men det är klart att det finns en stor oro bland ungdomarna. De flesta har släktingar som befinner sig i riskgrupperna. Det rör sig många tankar i huvudet om det osynliga livsfarliga viruset. Vi har försökt adressera oron och visa att kyrkan finns tillgänglig, via telefon eller videolänk, för dem som behöver prata. Sedan tror jag att det är positivt för ungdomarna att skolan är öppen som vanligt, så att det finns någon slags normalitet, säger Ingvild Fallegård.

– Jag tänker att efterdyningarna av Coronakrisen kan komma att bli liknande de som kom efter tsunamikatastrofen 2004, som drabbade många urskiljningslöst och gick rakt in i de svenska hemmen. De ungdomarna som går och läser inför konfirmationen nu känner inte till det så väl eftersom de inte var födda då. Både tsunamin och pandemin är naturkatastrofer som vi inte kan värja oss mot, säger PG Hanner.