Källö-Knipplas centrala hub och pulsåder totalförstörd i brand

Strax efter att sista kunderna gått för dagen började Vasile Codrescu städa inne på den lilla Coop-butiken på Källö-Knippla. Men snart upptäckte han den brand som började i personalrummet och som snabbt spred sig till lägenheter, bibliotek, postrum, restaurang och butik. Skärgårdsöns hub, hjärta och samlingsplats totalförstördes tisdagen den 16 augusti. Ingen ska ha skadats i branden.

– Jag jobbar som städare och städade inne på Coop efter att butiken hade stängt. Någon gång runt kvart i, eller kanske tio i sju såg jag hur lågor slog ut från personalköket. Allting gick sen väldigt fort. Jag kom ut ur butiken fort och hann stänga dörrarna. Men jackan glömde jag kvar där inne. Och cykeln står fortfarande utanför – jag får se hur jag kommer hem, säger Vasile.

Egen räddningstjänst snabbt på plats

Källö-Knippla har en egen räddningstjänst på ön som ryckte ut med en mindre bil och fick positionerat ut två av sina motordrivna vattensprutor för att påbörja släckningen. Från storgöteborg skickades räddningsfordon som behövde åka två färjor ut till ön innan de kunde bistå i släckningsarbetet. På plats fanns även Sjöräddningen, ambulans och polis.

Coops personalkök ligger i en byggnad från 1964 där det pågick en större renovering för att bygga om till tre nya lägenheter på övervåningen. Lägenheter som bara var veckor från att bli inflyttningsklara och boende såg förväntansfullt fram emot att få flytta in.

Byggnadsställningar omringade huset som fortfarande saknade fasad medan husets yttre isolering låg blottad för allmänhetens beskådan under brandbekämpningen. I samma hus fanns delar av Coops butik, ett bibliotek och de boendes postlådor på ön.

– Det här är verkligen öns hjärta som brinner, hörs en av alla de som står och beskådar branden säga.

Charlotte Karlsson, boende på ön, är en av många som står och ser på från hamnplan. Den svagt sydvästliga vinden får brandröken att stiga över hamnen, bort från närliggande hus. Samtidigt är det svårt att ta in helt vad det är som händer, säger hon.

– Det här är så otroligt sorgligt. Det känns som att det kommer ta en tid och evighet att få ordning på detta och göra allting klart igen. Dessutom var det bara två somrar sedan det brann i sjöbodarna nere i hamnen. Det här drar upp känslor hos folk, säger Charlotte.

Byggnaden totalförstördes

Branden spred sig upp från personalköket vidare in i lägenhetshusen på övervåningen. Knappt en timme efter att branden startade hade taket rasat in och räddningstjänsten kämpade med att begränsa brandens omfattning för att förhindra att den skulle sprida sig till närliggande hus. De som bor i närliggande fastigheter blev evakuerade och fick husera sig hos grannar och vänner på ön.

Marianne Skoglund, ordförande i handelsföreningen centrum på Källö-Knippla, föreningen som förvaltar byggnaden som brann stod och såg på när räddningstjänsten kämpade mot lågorna samtidigt som en blodröd solnedgång färgade de vita skärgårdshusens fasader rosa.

– Det här känns helt förfärligt. Helt nyrenoverade lägenheter. Allt är naturligtvis helt borta nu. Butiken är den enda som finns här ute på ön och även om vi nu går mot lågsäsong, så är det ändå mycket kvar av sommaren med gästbåtar som kan nyttja butiken. Det här är så tragiskt, menar Marianne.

Spred sig under natten

Släckningsarbetet pågick hela natten, men elden spred sig vidare från huset med lägenheterna till Coops huvudbyggnad där stora delen av butiken låg och vidare till restaurang Den glade knoden. De boende på ön vaknade på onsdagen upp till en ö där alla verksamheter som satt ihop blivit totalförstörda. Polisen har upprättat en anmälan om försök till mordbrand, en polisiärt teknisk åtgärd för att kunna få friare händer under utredningen och under onsdagens förmiddag pågick fortfarande eftersläckningsarbetet.

Det är ännu oklart hur branden startade, skriver Öckerö kommun på sin hemsida som startat kommunens POSOM-grupp för att ge samordnat psykiskt och socialt stöd till berörda.