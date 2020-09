Kajsa vill göra skillnad i klassrummet

Det råder lärarbrist i Sverige. Statistik pekar på att lärarbristen kommer att öka ytterligare och att det kommer att behöva examineras 77 000 nya lärare till 2023, enligt Sveriges kommuner och regioner.

Kajsa de Mello från Torslanda håller just nu på att omskola sig från ingenjör till högstadielärare i ämnena matematik, teknik och NO. Kajsa blev i januari 2019 antagen till Teach for Swedens program. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som arbetar för alla barns rätt till en likvärdig skola. Till deras program rekryterar de akademiker med en bakgrund inom framförallt naturvetenskapliga ämnen där de under två år läser in en lärarexamen samtidigt som de får betalt för att fyra dagar i veckan arbetar som lärare på olika högstadieskolor.

– Det var tuffa test för att bli antagen till programmet, och det var riktigt kul att klara av dem. Jag har tänkt på det här att omskola mig till lärare i ungefär tio år. Det har legat och gnagt i bakhuvudet, även om jag alltid har trivts på mina andra jobb vilket innefattar 25 år i olika ingenjörsyrken, säger Kajsa de Mello.

Ledarskap i skolan

Kajsa de Mello arbetar nu på Torslandaskolan. Ämneskunskapen i de ämnen hon undervisar i har hon från sin ingenjörsutbildning och sin arbetslivserfarenhet. Innan hon började på programmet var hon konstruktionschef på Caterpillar, ett företag hon just nu är tjänstledig från.

– Det handlar mycket om ledarskap i skolan också. Tidigare var jag chef för 30 ingenjörer, nu står jag inför 25 elever i ett klassrum. Det är så roligt att arbeta med ungdomar. De är så snabba och flexibla, och som lärare känner jag att man kan göra skillnad I ledarskapet handlar det också mycket om att skapa en så likvärdig skola som möjligt, där man har en verklig tro på att alla elever kan.

Fånga elevers intresse

Att vara lite äldre än vad en nyexaminerad lärare oftast är ser hon som en fördel, bland annat då hon kan lära ut nyttan av specifik kunskap i relation till hur eleverna kan behöva det i arbetslivet. Som före detta chef vet hon också vilka frågor som ställs vid en arbetsintervju. Även det är saker hon försöker lära ut till sina elever.

– Den största utmaningen är att fånga elevernas intresse dag ut och dag in. Det gäller att hitta de metoderna. Den metodiken är Teach For Sweden bra på att förmedla till oss som går på programmet. Jag ser på läraryrket som ett hantverk och i det hantverket har Teach For Sweden gett oss verktyg som det vanliga lärarprogrammet saknar. Men jag ser också att det finns många erfarna lärare som gör hantverket helt fantastiskt och som jag verkligen vill lära mig av, säger Kajsa de Mello.

Äkta engagemang

Den kompletterande pedagogiska utbildningen i Teach For Swedens program ges av Luleå Tekniska Universitet. Sedan starten 2013 har ungefär 300 personer genomgått programmet, varav 80 procent jobbar kvar inom skolan.

Enligt Kajsa handlar metodiken kring att fånga elevernas intresse bland annat om att vara väl förberedd inför lektionerna. Hon trycker också på vikten av att det måste finnas ett äkta engagemang som pedagog. Dessutom är det viktigt att tänka långsiktigt, menar hon, förändringar sker inte från dag till dag, men över en termin, eller ett läsår, kan det hända mycket hos eleverna.

– Många frågar sig väl hur jag som hade ett så bra jobb kan fundera på att byta till läraryrket. Men det är ett roligt jobb att vara lärare och det finns inget viktigare än våra barn och ungdomar. Man måste verkligen gilla att vara lärare, annars blir man väldigt snabbt genomskådad av ett gäng 15-åringar, säger Kajsa de Mello.