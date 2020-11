Jennifer Falk svensk mästare

Kopparbergs Göteborg FC, tidigare Kopparbergs Landvetter IF, bildades som just Landvetter IF år 1970. 2004 flyttade klubben till Göteborg. Samma år som klubben nu firar sitt 50-årsjubileum kan de nu också för första gången titulera sig svenska mästare.

Torslandatjejen Jennifer Falk, 27, har tillhört KGFC sedan 2016. Hon bestämde sig för att bli målvakt i Torslanda IK först i 18-årsåldern, har hon tidigare i år berättat i en intervju med Sportbladet.

I år har hon klivit in som förstamålvakt i KGFC efter att rutinerade lagkamraten Loes Geurts skadat sig – och som hon har gjort det. Med en återstående match för säsongen har KGFC och Jennifer bara släppt in nio bollar bakom sig – på 21 spelade seriematcher. I 14 matcher har hon spikat igen helt. Framåt har klubben gjort hela 52 mål. Jennifer Falk har också enligt Svenska fotbollsförbundets hemsida registrerats för en assist under det allsvenska året.

Succé i EM-kvalet

Succén i klubblaget under året har också gjort att Jennifer Falk har fått debutera i det svenska a-landslaget under året. Bland annat har hon hållit nollan i EM-kvalet när Sverige manövrerat ut Island (2-0), Lettland (7-0) och Ungern (8-0) under hösten.

Jennifer Falk är nominerad till årets fotbollsmålvakt inför Fotbollsåret 2020, som på grund av pandemin och att det därmed inte blir någon regelrätt gala ersatt Fotbollsgalan. Fotbollsåret 2020 webb- och tv-sänds den 24 november.

15 november möter Kopparbergs Göteborg femteplacerade Vittsjö GIK i en betydelselös sista seriematch för året. Göteborgsklubben och Jennifer Falk är som sagt svenska mästare för första gången. Inför slutomgången har man fyra poäng ner till andraplacerade FC Rosengård.

På Kopparbergs Göteborg FC hemsida beskrivs Jennifer Falk som ”en orädd, modig och reaktionssnabb målvakt som är bra med fötterna, en exceptionell bolltalang som uppträder rutinerat och fortsätter att utvecklas för varje år.”