Invasiva arter längs vår kust

Under de senaste åren har medvetenheten om invasiva arter i våra vatten ökat. I havet kring Öckerö kommun och Torslanda har under de senaste fem åren åtta olika invasiva arter rapporterats in.

– De arter jag känner mest oro inför i vattnen kring Göteborgs norra skärgård och Hisingen är svartmunnad smörbult, blåskrabba och småprickig penselkrabba, säger Erland Lettevall, utredare på miljöövervakningsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten.