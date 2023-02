Trafikpåverkan på Hisingsleden

Byggnationen av Hisingsleden är i full gång. Fredagen den 24 februari kl 21.00 stängs delar av Hisingsleden av i båda riktningar för att lägga om trafiken inför nästa trafikskede.

Trafiken leds om via Assar Gabrielssons väg samt Sörredsvägen fram till måndagen den 27 februari kl 05.00, då Hisingsleden åter öppnar. Räkna med att det stundtals kan bli köer, framförallt i korsningen Björlandavägen/ Hisingsleden.

Nytt trafikskede från den 27 februari

Från den 27 februari kommer den norrgående trafiken att läggas tillbaka på Hisingsleden, från Gustaf Larssons väg. Trafiken i södergående riktning ligger kvar på den tillfälliga omledningsvägen ytterligare cirka en månad.

I Kålseredsmotet kommer kopplingen mellan Jan Bunyans väg och Hisingsleden delvis att öppnas. För att minska belastningen i korsningen Sörredsvägen/Björlandavägen, rekommenderar vi eftermiddagstrafiken, som ska norrut, att ansluta till Hisingsleden via Jan Bunyans väg och det delvis öppnade Kålseredsmotet.

I Björlandamotet kommer det att finnas två cirkulationer i det nya trafikskedet.

Kålseredsmotet öppnar succesivt

Under våren öppnar Kålseredsmotet succesivt och trafiken läggs stegvis tillbaka i permanent vägsträckning, vilket pågår fram till projektets färdigställande under sommaren 2023. Kopplingarna till John Bunyans väg öppnar också stegvis under våren.

Björlandamotet går in i en intensiv fas

I Björlandamotets går vi in i en ny intensiv byggfas. Under våren/sommaren 2023 byggs den nya 300 meter långa bron och vi genomför en trafikomläggning för att skapa arbetsyta. Den tillfälliga trafikomledningen ligger kvar fram till sensommaren 2023 då trafiken läggs tillbaka till en permanent cirkulationsplats samt av- och påfartsramper.

Volvomotet

Arbetet i Volvomotet fortsätter enligt plan och nästa trafikomläggning sker under sommaren 2023.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram på sträckan och planera din resa i god tid.