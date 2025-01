Bottentrålning är inte heller bra för havsmiljön

Naturskyddsföreningen ser med glädje att så många oroar sig för miljöfrågor i samband med planering av havsbaserade vindkraftverk. Tyvärr finns det negativa konsekvenser med i stort sett all mänsklig verksamhet. Speciellt när vi vill utnyttja naturen för vår välfärd, uppehälle och matkonsumtion. Men det är oerhört viktigt att inte bara skrika ”miljöfarligt”. Man måste alltid sätta en påverkan i relation till andra. Det mesta vi företar oss kontrolleras i förväg av lagar och myndigheter, det gäller också verksamhet i havet. De flesta av oss vet att minsta brygga måste få tillstånd och bryggan får inte anläggas under sommarperioden. Det finns dock en oerhört miljöfarlig verksamhet som får försiggå hela året helt utan miljöprövning, nämligen bottentrålning.

Få mänskliga verksamheter är så miljöskadliga som bottentrålning, hela havsbotten blir totalförstörd, all vegetation och annat biologiskt liv tar skada. Mängder av uppväxande torsk och andra arter fångas som bifångst, dödas och kastas. Det fiske som bedrivs där de havbaserade vindkraftsparkerna planeras är just bottentrålning efter räka och kräfta. Andra av våra viktigaste fiskarter har under lång tid fiskats ut till så svaga bestånd att det inte ekonomisk går att rikta fiske efter dem. På vissa platser längs kusten är det i dag till och med förbjudet för allmänheten att fiska torsk under stora delar av året. Många forskare anser att det skulle vara en fördel för den marina miljön om en del områden inte längre trålades. Om vi lämnar större havsområden utan att de utsätts för bottentrålning en längre tid kanske till om med den simmande fisken kan öka i mängd.

Naturskyddsföreningen,

Boel Lanne, Stig Törnqvist