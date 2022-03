Insamling till Ukraina i full fart

Till Polen kommer just nu ett stort att antal flyktingar från krigets Ukraina. Många svenskar vill hjälpa till med förnödenheter. Torslandabon Lina Andersson-Höglund hjälper sin vän Rickard Nordqvist från Kungsbacka som befinner sig i Polen med en första leverans.

Strax efter att Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum började Rickard Nordqvist att samla ihop förnödenheter i och omkring Kungsbacka där han bor och driver byggföretaget BN Bygg. Med anställda med kopplingar till den polska staden Chelm startade idén om insamlingen.

Han bad också sin vän Lina Andersson-Höglund från Torslanda med hjälp om att sköta informationen om initiativet via bland annat Facebook och Instagram. Något hon satte i gång med direkt.

Under tisdagen och onsdagen öppnade Lina även upp för möjligheten för Torslandabor att lämna saker hemma hos henne på Vitklövern som sedan fraktas till Kungsbacka och vidare till de behövande vid den polsk-ukrainska gränsen.

Sedan Lina drog i gång sidorna ”Insamling Ukraina/Rickard Nordqvist” på Facebook och ”Insamling Ukraina” på Instagram har resultaten inte låtit vänta på sig.

Under tisdagen säger hon till Torslanda-Öckerötidningen:

– Det är otroligt många som har hört av sig, både privatpersoner och företag och idrottsföreningar, säger Lina Andersson-Höglund.

Stort gensvar – men mer behövs

Det hade redan under tisdagsförmiddagen kommit in framför allt kläder, hygienartiklar som schampo och tandborstar, blöjor och välling till Lina i Torslanda. Men det råder fortsatt stor efterfrågan på dricksvatten, mat, hygienartiklar, filtar, förband och blöjor med mera.

– Alldeles nyss erbjöd armerings- och betongföretaget SABB att bistå med 100 stycken så kallade bigbag-påsar. Det är sådana vi använder för att packa alla saker vi skickar ner i. Det var väldigt välbehövligt. Allt har gått så fort, men gensvaret är enormt, säger Lina Andersson-Höglund.

Under onsdagen berättar Lina Andersson-Höglund att Hemköp i Torslanda har skänkt en pall med 1 000 liter vatten och 1250 påsar jordnötter. Under tisdagskvällen kom ungefär 20 personer och lämnade saker. Under onsdagskvällen förväntade sig Lina många fler.

– Företagen, men även privatpersoner, har varit helt fantastiska, men vi behöver fler sponsorer. Det vi gör är helt ideellt och kostar oss pengar. Vi hoppas att fler kan vara med och skänka saker och stötta så länge som vårt arbete behövs, säger Lina Andersson-Höglund.

På väg till gränsen

När Torslanda-Öckerötidningen pratar med Rickard Nordqvist vid 12-tiden på tisdagen befinner han sig i Warszawas utkanter på väg ner till staden Chelm nära den ukrainska gränsen. En resa på cirka tre timmar om trafiken tillåter det.

– Det har varit så mycket administrativt att rodda i. Vi har lastat om vid omlastningscentraler utan hjälp från truckar. Just nu har jag kontakt med en kille i Chelm som ska möta upp oss. På plats finns det inga direkta lager för saker som kommer. Så det innebär lite huvudbry, säger Rickard Nordqvist.

Den första leveransen från Kungsbacka är en lastbil med omkring 70 kubik i lasten. Ytterligare tre lastbilar förväntades sedan komma under tisdagen eller onsdagen.

– Vi har en åkare som lovat att köra så länge som vi får in saker. Det är förstås ett underbart initiativ. Jag kommer också att jobba med det här så länge det behövs, men det får inte bli övermäktigt. Vi hade verkligen behövt en speditör som hjälpte oss med planeringen, säger Rickard Nordqvist.

Behov av att låna lokaler

I Sverige samlas förnödenheter i Insamling Ukrainas regi in i Kungsbacka och i Torslanda. Rickard har även kontakt med en kvinna som bedriver en insamling i Sollebrunn.

– Vi är i behov av att låna lokaler där vi kan packa sakerna i Kungsbacka, Torslanda och Sollebrunn. I Kungsbacka gör vi det utomhus och Lina tar i dagsläget emot saker hemma hos sig. Har någon en lokal att låna ut på någon av de här platserna får de gärna kontakta oss.