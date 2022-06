”Initialt var vi oroliga att branden skulle sprida sig”

Josefine Davidsson bor på Räbbåsvägen, cirka 250 meter från brandplatsen på Högåsa Östra. Förra tisdagen upplevde hon det som väldigt ”dimmigt” på förmiddagen, en stund efter att hon hade lämnat sitt äldsta barn på förskolan. När hon gick ut kände hon tydligt att det luktade rök, då huset även låg i brandrökens vindriktning, och hon förstod omedelbart att en stor brand hade startat i närheten. Det gjorde att hon stängde ventilationen i huset. Hon nåddes strax senare av det VMA som informerade om det inträffade och som rådde personer i närområdet att hålla sig inomhus och just stänga all ventilation och alla fönster.

Hade ett läkarbesök inplanerat

När hon skulle åka med sitt yngre barn för ett läkarbesök stod det en polis på vägen som familjen bor på och hon fick inte lov att svänga ut på Kongahällavägen. I stället fick hon köra ”bakvägen” via bland annat Hjälmavägen för att komma söderut mot Skra bro.

– Vi åkte lite extra tidigt för jag insåg att det skulle bli svårt att komma i väg. Men polisen som stod på vår väg tillät oss att åka till läkaren, vilket förstås var en lättnad. Det var stressigt där ett tag, säger Josefine Davidsson.

När hon kom tillbaka vid 14-tiden fick hon uppge sitt personnummer för att släppas förbi polisavspärrningarna, som var upprättade vid rondellen vid Björlandaskolan, med sina två barn. Hon fick också lova den polis som eskorterade henne den korta vägen från parkeringen upp till huset att de skulle hålla sig inomhus framöver.

Var ni någon gång oroliga över att elden skulle sprida sig eller över explosionsrisken för egen del?

– Ja, initialt var vi oroliga att det skulle sprida sig men det kändes skönt att vi hade Kongahällavägen emellan. När det gäller explosionsrisken var vi inte jätteoroliga för egen del.

Under 16-tiden på tisdagen hade räddningspersonal fått branden under kontroll. Det fanns tryckkärl i byggnaden vilket gjorde att räddningstjänsten under tisdagen vidtog försiktighetsåtgärder, såsom utrymningar i närområdet och vägavspärrningar, skrev man på sin hemsida under onsdagsförmiddagen.

Två explosioner ägde rum under brandförloppet i tisdags, berättade vakthavande räddningschef Daniel Gillesen för Göteborgs-Posten. Den ena av dem hördes tydligt när Torslanda-Öckerötidningen intervjuade den närboende Mikael Carlsson i närheten av Björlandaskolan (Torslanda-Öckerötidningen 220528).

Lugnare på kvällen och natten

Under kvällen och natten fortgick sedan räddningstjänstens arbete i ett mer lågintensivt skede med kylning och släckning. De boende som utrymdes under tisdagsförmiddagen fick återvända hem redan under kvällen på tisdagen, enligt räddningstjänsten.

Under onsdagsförmiddagen var räddningstjänsten kvar på platsen för att göra avslutande kontroller och säkerställa att ingen explosionsrisk kvarstod. Vid middagstid avslutades insatsen och Kongahällavägen öppnades upp på sträckan mellan Björlandaskolan och Säve flygplats.

– Min sambo kom hem vid 18-18:30-tiden på tisdagen. Då fick han inte köra in och parkera vid vårt hus. Men han kunde i alla fall komma hem.

Ni funderade inte på att sova någon annanstans under natten?

– Nej, vi funderade aldrig på att sova någon annanstans. Det kändes som om det hade lugnat ner sig där på kvällen, säger Josefine Davidsson.

Under onsdagen kunde hon sedan lämna sitt äldsta barn på förskolan genom att köra via Hjälmavägen och vid hämtningen på eftermiddagen var det mesta återställt när det gällde avspärrningar.

Den lokal som brann är en knapp vecka totalförstörd. Men branden har till synes begränsats till en lokal och de närliggande lokalerna ser utvändigt ut att ha klarat sig förhållandevis väl. När Torslanda-Öckerötidningens reportrar besöker platsen syns massor av saker som blivit skrot i det som tidigare var en fastighet. I förödelsen syns bland annat en utbränd bil, verktyg och stora behållare. I övrigt vilar ett lugn över platsen.