IK Zenith upp i serieledning

FOTBOLL • Mycket bra uppladdning med AC DC i omklädningsrummet istället för dagens gangstarap eller sådant. Vi börjar strålande och trummar på fint och redan i minut 4 kommer Marcus Larsson fram på högerkanten och får till ett kanonskott som målvakten lämnar retur på och som tar på en försvarare och går in i mål. Självmål och 1-0 till oss, en s.k. mummastart! Isaac Shears får ett par fina lägen i minut 12 och 16 men marginalerna är inte på hans sida denna dagen. Gislaved får sin första farlighet i minut 20 men Lukas Mattsson räddar till hörna. Våran unga bulldozer Julian Cuklev kapar en GIS spelare rätt hejdlöst utanför vårat straffområde i minut 33 men frisparken som följer går högt över. Ganska jämnt spel halvleken ut där det farligaste blev ett friläge för Shears som tveksamt blåses av för offside och 1-0 till oss står sig halvleken ut.

I andra halvlekens 49e minut så missbedömer Mattsson en hörna lite grann och bollen dimper ner i en GIS spelares huvud och resulterar i en dråplig nick där 1-1 blir utgången av det. Lite snopet och efter det känns det som om vi tappar initiativet och vårat spel. Marcus Larsson går av skadad i minut 58 och in kommer Måns Olsson som nu är tillbaka efter sitt krånglande knä. Vi tar även ut Alex Fjordsten i minut 68 och in kommer Gustav Norin som gör årsdebut efter sin fotskada. Nu känns det som att vi kommer tillbaka in i matchen och vi går ju självklart för seger då vi inte är nöjda med 1 poäng. Theo Olsson drar på sig ett gult kort i 70e. I minut 74 så får vi hörna som resulterar i att Isaac Jonsson skyfflar in 2-1 målet och jubel hos oss. Vi lyckas hålla ställningen matchen ut trots ett jätteläge för GIS i slutminutrarna men vi skulle haft en solklar straff när Isaac Shears dras ner i straffområdet i minut 90 men domaren friar. Matchen slutar med seger 2-1 till oss och iom detta så går vi faktiskt upp i serieledning!

Otroligt kul och sporrande. I nästa match har vi årets första derby då Öckerö IF gästar oss och förhoppningsvis blir det storpublik och fest.

/Martin Olsson – Sportchef och målvaktstränare IK Zenith